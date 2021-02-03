  • BIST 1.534
  • Altın 421,925
  • Dolar 7,1495
  • Euro 8,5989
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

Özlü: Mutasyonlu virüsün bağışıklıktan kurtulabileceği yönünde bilgiler var

»
Özlü: Mutasyonlu virüsün bağışıklıktan kurtulabileceği yönünde bilgiler var
Özlü: Mutasyonlu virüsün bağışıklıktan kurtulabileceği yönünde bilgiler var

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle ilgili uyarılarda bulundu.

Dünyada mutasyona uğramış virüsle ilgili bir endişeler olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, gerek İngiltere gerek Güney Afrika gerekse Brezilya’da izole edilen varyantların, yeni virüsün daha hızlı yayıldığını gösterdiğini ifade etti.

Bilim Kurulu üyesi, “Son zamanlarda özellikle bunun yanında daha ağır hastalıklara neden olduğu ve daha ölümcül seyrettiği yönünde de bilgiler gelmeye başladı” dedi.

Türkiye’de de Avrupa’dakine benzer bir vaka artış trendi olabileceği konusunda uyaran Prof. Dr. Özlü şunları söyledi: “Daha ürkütücü taraf ise aşıyla sağlanan bağışıklıktan ve hastalığı geçirenlerde oluşan bağışıklıktan da mutasyonlu virüsün kurtulabileceği yönünde. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Bu bilgileri bir araya getirdiğimiz zaman, bu varyantların bütün dünyada yeniden bir başa dönüş, tekrar bir küresel salgını tetikleyebileceği yönünde endişeler var.

Nitekim Avrupa’da baktığınız zaman İngiltere başta olmak üzere bütün tedbirlere rağmen yani kısıtlamalarda bir gevşeme olmamasına rağmen salgının arttığını ve kontrol altına alınamadığını görüyoruz. Vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bizim de bu mutasyonlu virüsle ilgili dikkatli olmamız çok önem arz ediyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye’de alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında ciddi bir şekilde düşüş var. Ama yine de yeterli değil. Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli’den CHP liderine gözaltılarla ilgili yanıt: Türkiye’nin böyle evlatları yok03 Şubat 2021 Çarşamba 20:32
  • TTB: İktidar, binlerce kişiyi buluştururken; barışçıl gösteriye ‘pandemi engeli’ konuyor03 Şubat 2021 Çarşamba 20:15
  • Hayvan koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar03 Şubat 2021 Çarşamba 09:32
  • Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencisi: Polis, açılan başörtümü örtmeme izin vermedi02 Şubat 2021 Salı 23:39
  • Türkiye'de Elektrikli araçlara ÖTV zammı02 Şubat 2021 Salı 22:05
  • Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencisi: Polis, açılan başörtümü örtmeme izin vermedi02 Şubat 2021 Salı 22:03
  • Mersin’de 24 doz aşı ‘kayboldu’, soruşturma başlatıldı02 Şubat 2021 Salı 20:19
  • Türkiye'de 7 bin 795 yeni vaka 120 ölüm02 Şubat 2021 Salı 19:28
  • Türkiye'de YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan yüz yüze öğretime geçiş için 'acil görüş' istedi02 Şubat 2021 Salı 18:30
  • Boğaziçi’ndeki eylemler sosyal medyada gündem oldu: #AşağıBakmayacağız02 Şubat 2021 Salı 18:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti