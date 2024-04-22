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Öztürkler, çocukların bayramını kutladı...

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Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Öztürkler, çocukların bayramını kutladı...

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

Türk Milletin, dünya tarihine altın harflerle yazdığı bağımsızlık mücadelesi içerisinde Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. Yılında “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük gurur ve heyecanla kutluyoruz. Anadalu’nun dört bir köşesinden halkın katılımı ile toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk Milletinin istikbaline ışık tutan, önemli bir milattır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan TBMM, kurulduğu ilk andan itibaren aldığı kararlarla, emperyalist işgal kuvvetlerine karşı bağımsızlık mücadelesinde halk iradesinin gücünü yansıtmayı başarmıştır.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli İradeye ve Türk Milletinin evlatlarına olan sarsılmaz inancının bir bayrama dönüştüğü 23 Nisan tarihi, ulusal egemenliğin taçlandırıldığı çok önemli bir tarihtir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Günü’nün, sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan edilmesi, Türk Ulusunun çağdaş ve barışçıl düşüncesinin en önemli göstergelerinden biridir. Ulusal Egemenliğin sembolü TBMM’nin açılışının 104. Yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Türk Ulusunun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı’nın geleceği olan çocuklarımızın, dünden daha güçlü, dünyadaki çağdaşları ile her alanda yarışacak eğitim ve donanımda olduklarına inancım tamdır.  Tüm çocuklarımızın gözlerinden aydınlığın, akıllarından ilmin, yüreklerinden vatan sevgisinin eksilmemesi dileklerimle, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram”larını canı gönülden kutlarım.

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