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Öztürkler, Yenierenköy-Karpaz bölgesinde incelemelerde bulundu

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Meclisten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’yı ziyaret eden Öztürkler, bölgenin genel durumu ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı.
Öztürkler, Yenierenköy-Karpaz bölgesinde incelemelerde bulundu

Meclisten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’yı ziyaret eden Öztürkler, bölgenin genel durumu ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı konuşmasında Meclis çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve Ziya Öztürkler’in başarılı bir yönetim sergilediğini ifade etti.

Bakırcı, bölgeye yapılan bu ziyaretin, sıkıntıların dinlenmesi ve çözüm önerileri üzerinde konuşulması açısından çok değerli olduğunu da belirtti.

Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, belediyenin gelirlerini artırmak, tesisleşme ve altyapı çalışmaları gibi konularda yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Bu çalışmaların artarak devam etmesinin ve bölgeye daha fazla hizmet sunulmasının önemine dikkat çeken, Öztürkler, Yenierenköy-Karpaz’ı ziyaret ederek sorunları dinlemenin ve çözüm yolları aramanın kendileri için bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Öztürkler, belediyelerin sıkıntılarını çok iyi bildiğini belirterek Belediye Personel Yasası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sınav Tüzüğü’ne değindi.

Bu bölgenin, ülkenin en güzel ve stratejik açıdan en önemli yerlerinden biri olduğunu söyleyen Öztürkler, bölgeye olan sevgisini dile getirdi.

Ziya Öztürkler, Sağlık Ocağı’na ve Ziyamet Polis Karakolu’na da giderek yetkililerden bilgi de aldı.

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