  • BIST 9565.02
  • Altın 2477.844
  • Dolar 32.4796
  • Euro 34.5839
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Özuslu: Ankara’nın arkasına saklanmaktan vazgeçin

» »
“Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin yaptığı ve dün yayımlanan ankete değindi.
Özuslu: Ankara’nın arkasına saklanmaktan vazgeçin

Özuslu, sözlerine Başbakan ve bakanların muhalefetin sorularına yanıt vermediği eleştirisinde bulunarak başladı, Hükümeti “Ankara’nın arkasına saklanmaktan vazgeçmeye” ve erken seçime çağırdı.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketine katılanların, ülkenin en önemli sorunlarını “ekonomik sorunlar, enflasyon, yeteneksiz siyasi liderler, Kıbrıs sorunu, düşük maaşlar, yüksek yaşam maliyetleri ve yolsuzluk” olarak sıralandığını aktaran Özuslu, katılımcıların %62’sinin 2 yıl içinde ekonominin daha kötüye gideceğine inanç belirttiğini de kaydetti. Özuslu, ankete göre, en az güven duyulan kurumların ise “Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Meclis” olduğunu da belirtti ve “Ne kadar övünseniz azdır.” dedi.

Ankete göre halkın en başarısız bulduğu alanın sağlık olduğunu da ekleyen Özuslu, “Bir ülkede sağlık ve eğitim yerlerde sürünüyorsa bu ‘dükkanı kapatın’ mesajıdır” dedi.

Kuzu etinin bir ay süreyle denetimli mal kapsamına alınarak fiyatının 550 TL olarak sınırlandırılması kararına da değinen Özuslu, “550 TL’ye kuzu eti satılmıyor, piyasadan çekildi veya kara borsaya düştü.” Dedi ve “Amacınız neydi?” diye sordu.

Etin önemli bir kısmının Güney'den kaçak olarak geldiğini söyleyen Özuslu, ithal et meselesini gündem yapmak yerine kaçak etin nasıl legal hale getirileceğinin gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı…16 Nisan 2024 Salı 14:53
  • Lefkoşa’da yarın 9.00 – 15.00 arası dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanacak16 Nisan 2024 Salı 14:48
  • Evlerinde uyuşturucu satarken yakalandılar...16 Nisan 2024 Salı 14:08
  • Bisikletliye çarpan araç sürücüsü mahkemede!16 Nisan 2024 Salı 13:53
  • Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştı, cezaevine gönderildi16 Nisan 2024 Salı 13:27
  • Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu'ndan önemli kararlar...16 Nisan 2024 Salı 13:08
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 505 Sürücü Rapor Edildi, 1 Kişi Tutuklandı16 Nisan 2024 Salı 12:56
  • Alayköy'de Kayıp Şahıs Aranıyor: Esila TOK'tan Haber Alınamıyor16 Nisan 2024 Salı 12:47
  • KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 4 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı16 Nisan 2024 Salı 12:39
  • Gazimağusa'da Suçüstü Yakalananlar: Veteriner ve Hayvan Teskere Yasalarına Aykırı Hareket16 Nisan 2024 Salı 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti