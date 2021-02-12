Özyiğit:Hükümet Yükseköğretimi Türkiye'ye devrediyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Yönetmeyi beceremediği herşeyi Türkiye’ye devreden UBP, dün de imzalamış olduğu “TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği” protokolü ile Yükseköğrenimimizi Türkiye’ye devretmenin ilk adımını attı. Daha önce bahsetmiş olduğum ve 4’lü hükümette iken imzalamayı reddettiğimiz İlahiyat Koleji’nin devri de resmen başlatılmış oldu.

Dün, imzaladıkları ve yasalarımıza aykırı protokol ile kurdukları 'akademik gecekondu üniversitesi'; "güya yerli” ama hem gerçek mali denetimden hem YÖDAK denetiminden muaf. Böylece bir süredir fonksiyonunu yitiren YÖDAK’ın üzerine ölü toprağını da sermiş oldular. Bizim canımız yanıyor, onların ruhu sızlamıyor..