Pafos'un Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Bayern Münih Güney Kıbrıs'a geliyor!

11 yıl önce kurulan Kıbrıs ekibi Pafos, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi macerasına hazırlanıyor.
Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri de belli oldu. Pafos’un eşleştiği takımlar arasında Avrupa’nın güçlü ekipleri yer alıyor.
Pafos’un Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleştiği takımlar şöyle:
Bayern Münih
Chelsea
Villarreal
Juventus
Slavia Prag
Olympiacos
Monaco
Kairat Almaty
Kulüp yetkilileri, tarihî başarıyı sürdürmek ve Kıbrıs futbolunu uluslararası arenada temsil etmek için hazırlıklara başladıklarını belirtti.
