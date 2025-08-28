  • BIST 11368.78
Pafos'un Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Bayern Münih Güney Kıbrıs'a geliyor!

11 yıl önce kurulan Pafos, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi macerasına çıkıyor. Takım, Bayern München, Chelsea, Juventus, Villarreal, Slavia Praha, Olympiacos, Monaco ve Kairat Almaty ile eşleşti.
Pafos'un Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Bayern Münih Güney Kıbrıs'a geliyor!

11 yıl önce kurulan Kıbrıs ekibi Pafos, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi macerasına hazırlanıyor.

Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri de belli oldu. Pafos’un eşleştiği takımlar arasında Avrupa’nın güçlü ekipleri yer alıyor.

Pafos’un Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleştiği takımlar şöyle:

  • Bayern Münih

  • Chelsea

  • Villarreal

  • Juventus

  • Slavia Prag

  • Olympiacos

  • Monaco

  • Kairat Almaty

  • Kulüp yetkilileri, tarihî başarıyı sürdürmek ve Kıbrıs futbolunu uluslararası arenada temsil etmek için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

     

     

