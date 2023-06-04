  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

Pakistan Başbakanı’nın Erdoğan’a verdiği hediye gündem oldu

»
Dün gerçekleşen yemin töreni sonrasında Pakistan'da gündem ülkenin başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile sohbeti ve Şerif'in Erdoğan ailesine verdiği hediye oldu.
Pakistan Başbakanı’nın Erdoğan’a verdiği hediye gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenini izleyenlerden biri olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Erdoğan çifti ile yaptığı sohbet ve Pakistan’dan getirdiği hediyeler gündem oldu…

Pakistan medyası, Şerif’in hediye olarak Türkiye’ye mango götürdüğünü ve bunları Erdoğan’a teslim ettiğini belirtirken, paylaşılan video görüntülerinde Şerif ile Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın sohbeti görüldü.

“Pakistan halkı sizin seçilmenizden dolayı çok mutlu. Davetiniz için çok teşekkür ederim, mutlu anınızı bizimle paylaştınız” dedi.

Şerif’in hediyesi yerel medyada gündem oldu. Pakistan medyası, “Başbakan Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne hediye verdi” başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

“YARISI ABLAMIN YARISI AĞABEYİMİN”

Şerif, Pakistan’dan mango getirerek hediye ettiğini söylerken, Erdoğan, “Nerede mangolar” diye sorarken duyuluyor. Daha sonra çiftin yanındakiler mangoların eve yollandığını öğrenince Erdoğan baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösterirken gülümsüyor.

Şerif de, “Bunlardan yarısı ağabeyimin yarısı ise ablamın” dedi. Erdoğan çifti Şerif’in açıklamaları ve hediyesi için teşekkür etti.

Erdoğan ise Şerif’e, “Pakistan mangolarının çok lezzetli ve tatlı olduğunu biliyorum” dediği duyuldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve Başlama Töreni"ne katılan liderler onuruna yemek verdi04 Haziran 2023 Pazar 12:10
  • Diyarbakır sallandı... Korkutan deprem04 Haziran 2023 Pazar 11:40
  • İşte Türkiye'nin yeni kabinesi04 Haziran 2023 Pazar 09:58
  • Türkiye'de yeni kabine belli oldu… İşte yeni bakanlar03 Haziran 2023 Cumartesi 22:29
  • Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü: Erdoğan TBMM'de yemin etti03 Haziran 2023 Cumartesi 17:11
  • Fransız televizyonundan HÜDA PAR analizi: ‘Bedelini kadınlar ödeyecek’03 Haziran 2023 Cumartesi 16:14
  • Türk askeri Kosova’ya gidiyor03 Haziran 2023 Cumartesi 15:05
  • Erdoğan bugün yemin edecek!03 Haziran 2023 Cumartesi 13:20
  • Aşama Aşama AB ile Türkiye arasındaki vize sorunu03 Haziran 2023 Cumartesi 12:47
  • Macar lider Orban: Erdoğan’ın zaferine nefes gibi ihtiyacımız vardı02 Haziran 2023 Cuma 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti