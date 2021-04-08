  • BIST 1.417
  • Altın 459,352
  • Dolar 8,1471
  • Euro 9,7156
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Pakistan Başbakanı'nın kadınların giyim tarzı ile tecavüzleri ilişkilendirmesi tepkilere neden oldu

» »
Pakistan Başbakanı'nın kadınların giyim tarzı ile tecavüzleri ilişkilendirmesi tepkilere neden oldu
Pakistan Başbakanı'nın kadınların giyim tarzı ile tecavüzleri ilişkilendirmesi tepkilere neden oldu

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın, "kadınların giyim tarzı" ile tecavüz olaylarını ilişkilendirmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Ülke basınındaki haberlere göre, Başbakan Han’ın eski eşi Jemima Goldsmith, kadın dernekleri ve çeşitli insan hakları örgütleri, Başbakan'ın ifadelerini "kabul edilemez" olarak niteledi.

Bağımsız sivil toplum örgütü Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Han’ın tecavüz vakalarını müstehcenlikle ilişkilendirmesi ve örtünmenin bu sorunu engelleyeceğine dair açıklamalarından "dehşete" kapıldıklarını belirtti.

Kadınların Eylem Forumundan yapılan açıklamada da Han’ın ifadelerinin "katı ve yaralayıcı" olduğu belirtilerek Han'ın mağdurları suçlamaktan vazgeçmesi ve özür dilemesi istendi.

Han’ın eski eşi Jemima Goldsmith de sorumluluğun erkeklere düştüğünü belirterek Kur’an-ı Kerim’in Nur Suresi 30. ayetinden şu kısmı paylaştı: "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar."

Han'ın ifadelerinin yanlış çevirinden kaynaklandığını umduğunu vurgulayan Goldsmith, “Tanıdığım İmran, ‘Kadının değil erkeğin gözüne peçe koyun' derdi." ifadelerine yer verdi.

Başbakanlık Ofisinden 'yanlış algı' açıklaması

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Han’ın ülkedeki tecavüz vakalarının artmasına ilişkin ifadelerinin çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Han’ın konuşmasından bir bölümün bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanıldığı ve bunun yanlış algıya yol açtığı kaydedildi.

Han’ın, katı tecavüz karşıtı yasaların, bu suçun artmasını tek başına engellemeye yetmeyeceğini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, Başbakan'ın tüm toplumunun buna karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğine işaret ettiği aktarıldı.

Han, 5 Nisan’da bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kadınların cezbediciliklerini engellemek için örtünmelerini tavsiye etmişti.

Müstehcenliğin, her toplumda tecavüz vakalarını artırdığını belirten Han, bunun ise Bollywood, Batı ve Hollywood filmlerinin üretimi olduğunu kaydetmişti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da seks işçileri aşılamada öncelik istedi: Ön saftayız08 Nisan 2021 Perşembe 19:51
  • Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 7 metrelik tırnaklarını 30 yıl sonra kestirdi08 Nisan 2021 Perşembe 19:51
  • Dünyada ilk: Yaşayan birinden alınan akciğer dokuları Covid-19 hastasına nakledildi08 Nisan 2021 Perşembe 19:45
  • Papa'dan Dünya Bankası ve IMF'ye çağrı: Yoksul ülkelerin borçlarını silin08 Nisan 2021 Perşembe 19:13
  • Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor08 Nisan 2021 Perşembe 16:55
  • Forbes: Covid-19 sağlık alanında yeni milyarderler yarattı07 Nisan 2021 Çarşamba 22:21
  • Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı?07 Nisan 2021 Çarşamba 22:05
  • Taco yeme yarışmasında boğularak ölen kişinin ailesi tazminat davası açtı07 Nisan 2021 Çarşamba 21:27
  • Kopan buzulda uyuyup kendini Avrupa'da bulan kutup hayvanı, evine dönmek için gemilere "otostop" çekiyor07 Nisan 2021 Çarşamba 21:02
  • Facebook'tan bilgileri sızdırılan 533 milyon kullanıcıdan biri misiniz?07 Nisan 2021 Çarşamba 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti