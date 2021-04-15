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Pandemi İsveç'te üreme sağlığı merkezlerini de vurdu: 'Sperm stoklarımız tükendi'

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Koronavirüs salgınında bağışçıların hastanelere gelmekten çekinmesi nedeniyle İsveç'te gebelik yardımı sağlayan klinikler, sperm kıtlığı ile karşı karşıya.
Pandemi İsveç'te üreme sağlığı merkezlerini de vurdu: 'Sperm stoklarımız tükendi'

İsveç'te üreme sağlığı merkezleri, pandemi nedeniyle vatandaşların kliniklere gelmekten kaçındıklarını ve bu nedenle sperm bağışlarının azaldığını açıkladı. Çok sayıda kadının gebelik tedavilerinin yarım kaldığını belirten merkezler, "Sperm stoklarımız tükendi" açıklaması yaptı.

Koronavirüs salgınında bağışçıların hastanelere gelmekten çekinmesi nedeniyle İsveç'te gebelik yardımı sağlayan klinikler, sperm kıtlığı ile karşı karşıya.

Reuters'a konuşan uzmanlar, yetersiz sperm bağışı nedeniyle, çocuk sahibi olmak için kliniklere başvuran kadınların tedavi süreçlerinin 6 aydan 30'a çıktığını ve bu sürenin daha çok uzamasından endişe ettiklerini söyledi.  

'Bu ulusal bir sorun'

Göteborg Üniversitesi Hastanesinde Üreme Sağlığı Başkanı Ann Thurin Kjellberg, "Sperm stoklarımız tükendi. Daha önce hiç geçen yılki kadar az bağışçımız olmamıştı" dedi. 

Kjellberg, sperm stoklarının sadece kendi şehirlerinde değil diğer yerlerde de tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bu ulusal bir sorun. Göteborg ve Malmö'de stoklar tükendi, yakında Stockholm'de de tükenecekler" diye konuştu. 

'Televizyona çıkıp İsveçli erkeklere bağış çağrısında bulunmalıyız'

İsveç'in en büyük kliniği olan Skane Üniversite Hastanesi'nin üreme bölümünü işleten Margareta Kitlinski, normal şartlarda bile bir donörün sperm kabulün sürecinin, birçok testten geçtiği için, yaklaşık 8 ay sürdüğünü, ancak pandemi döneminde bağışçıların kliniklere gelmemesi nedeniyle bu sürenin çok daha uzadığını anlattı. 

"Zaten size başvuran 50 kişi varsa, bunlardan en iyi ihtimalle yarısı bağış yapmaya uygun oluyor" diyen Kitlinski, "Televizyona çıkıp İsveçli erkeklere bağış çağrısında bulunmalıyız" diye konuştu. 

Tedavi süreci yarım kalıyor

Gebelik yardımı, İsveç'in ulusal sağlık hizmetinde ücretsiz ancak şu anda bir çok kadının tedavisi stokların bitmesi nedeniyle devam edemiyor. 

Eşiyle çocuk sahibi olamadıkları için bu kliniklerden birine başvuran Elin Bergsten, tedavisinin yarıda kaldığını söyledi. 2 yıl önce klinikte tedavi başlayan 28 yaşındaki Bergsten, tedavi sürecinin hastane stoğunda sperm kalmadığı için süresiz olarak ertelendiğini belirtti. 

Ülkede özel sperm bağış merkezleri de bulunuyor ancak ücretleri yaklaşık 100 bin İsveç Kronu olduğundan bir çok kişi buralara başvuramıyor. 

İsveç yasalarına göre, bir sperm numunesi en fazla 6 kadın tarafından kullanılabiliyor. 

Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği'ne göre, dünyadaki en yüksek gebelik yardımı oranlarına sahip ülkelerin başında İskandinav ülkeleri ve Belçika geliyor. 

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