Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ile Şubat 2013'te istifa eden eski Papa 16. Benedict'in koronavirüs aşısı oldukları belirtildi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ile Şubat 2013'te istifa eden eski Papa 16. Benedict'in koronavirüs aşısı oldukları belirtildi.

Papa Francis ve Papa 16. Benedict, Pfizer-Biontech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Her iki din adamı da yaşları dolayısıyla riski grupta yer alırken, 84 yaşındaki Papa Francis'in gençken memleketi Arjantin'de yakalandığı bir hastalık nedeniyle akciğerlerinden birinin alındığı ve bu yüzden daha fazla risk altında olabileceği belirtildi. 93 yaşındaki Papa 16. Benedict'in ise yaşlılıkla beraber gelen artrit hastalığından muzdarip olduğu biliniyor.

Vatikan'da koronavirüse karşı aşılama dün başlamıştı. Papa Francis, koronavirüs aşısıyla ilgili önceki cumartesi, 'Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım' açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan, Papa Francis’in, 2015 yılından bu yana kişisel doktorluğunu yapan Fabrizio Soccorsi, ‘koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar’ sonucu 3 gün önce hayatını kaybetmişti.