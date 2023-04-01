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Papa Franciscus, hastaneden taburcu edildi

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunum yolu enfeksiyonu dolayısıyla üç gündür tedavi gördüğü Gemelli Hastanesi’nden taburcu edildi.
Papa Franciscus, hastaneden taburcu edildi

Nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart’ta Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa, üç günlük tedavinin ardından bugün hastaneden ayrıldı. Papa, hastane çıkışında arabasını durdurtarak kendisini bekleyenler ve gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Kendisini hastanede olduğu süre boyunca bekleyen gazetecilere teşekkür eden Papa, nasıl olduğu sorusuna “Halen hayattayım.” yanıtını verdi. Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan’dan yapılan yazılı açıklamada da Papa’nın sabah saatlerinde Gemelli Hastanesi’nden ayrılarak Roma’da genellikle seyahatlerinden sonra şükür duası için gittiği Santa Maria Maggiore Kilisesi’ne geçtiği kaydedildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın taburcu edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Bu arada, İtalyan basını, Papa’nın Katolik Hristiyan aleminin gelecek hafta kutlayacağı Paskalya Yortusu’nun ayininde hazır bulunacağını, diğer Paskalya ritüellerine katılıp katılmama durumunun ise sonra belli olacağını yazdı.

Vatikan’da 29 Mart’taki genel kabul oturumundan sonra hastaneye getirilen Papa’ya burada yapılan tetkikler sonucu enfeksiyöz bronşit tanısı konulmuş ve antibiyotik tedavisi uygulanmıştı.

PAPA 2021’DE DE KALIN BAĞIRSAK AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

2013’te Katolik Kilisesi’nin 266. Papası olarak seçilen Papa Franciscus’un, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor. Katoliklerin ruhani lideri, bir süredir dizindeki rahatsızlık sebebiyle etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor.

Papa Franciscus, son olarak 4 Temmuz 2021’de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı. Papa, Aralık 2022’de İspanya’nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.

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