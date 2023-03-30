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Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bazı rutin kontroller için Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yazılı açıklamasında, “Papa Franciscus, son günlerde yaşadığı nefes darlığı sebebiyle bugün öğleden sonra bazı tıbbi kontroller için Gemelli Polikliniğine gitti. Burada yapılan tetkikler, kendisinin birkaç gün hastanede uygun tedavi görmesini gerektirecek solunum yolu enfeksiyonu (Kovid-19 değil) geçirdiğini ortaya koydu. Papa Franciscus, rahatsızlığı dolayısıyla kendisine gönderilen mesajlardan ve gösterilen yakınlıktan, dualardan etkilendi ve minnettarlığını belirtti.” ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, Papa’nın yarın ve sonraki günlerdeki etkinliklerinin iptal edildiğini yazdı.

2013’te Katolik Kilisesi’nin 266. Papası olarak seçilen Papa Franciscus’un, henüz çocukken geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

86 yaşındaki Papa, ocak ayı sonunda verdiği bir demeçte, sağlık durumunun iyi ve yaşına göre normal olduğunu belirtmişti.

Papa Franciscus, son olarak 4 Temmuz 2021’de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

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