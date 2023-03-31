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Papa hastaneye kaldırılmıştı… Vatikan’dan açıklama

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Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan Vatikan, 29 Mart'ta solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un bu sabahki testlerin ardından yarın sabah taburcu edilmesinin beklendiğini bildirdi.
Papa hastaneye kaldırılmıştı… Vatikan’dan açıklama

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, geçen çarşamba günü nefes darlığı şikayeti nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa’nın durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bruni, Papa’nın klinik bulgularının iyiye gittiğini ve akşam yemeğinde hastanede kendisine yardımcı olan doktorlar, hemşireler, asistanlar ve jandarma personeliyle pizza yediğini belirterek, “Bu sabah kahvaltıdan sonra biraz gazete okudu ve işine geri döndü. Papa Hazretlerinin bu sabah yapılan son testlerin sonuçlarının ardından yarın Santa Marta’daki evine dönmesi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Bruni, Papa’nın yarın hastaneden ayrılmasının ardından pazar günü Aziz Petrus Meydanı’nda yapılacak olan Paskalya Yortusu öncesinde kutlanan “Palmiye Pazarı” ayininde hazır bulunmasının beklendiğini kaydetti.

Sözcü Bruni, dün akşam yaptığı açıklamada da Papa Franciscus’a enfeksiyöz bronşit tanısı konulduğunu duyurmuştu. Diğer yandan, Papa’nın rahatsızlığı sebebiyle gelecek hafta idrak edilecek olan Paskalya Yortusu’nun ayin ve ritüellerini kimin yöneteceği İtalyan basınında merak konusu olmuştu.

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