  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Papa'dan Erbil ve Musul'a ziyaret

» »
Papa Francis, Irak ziyaretinin üçüncü gününde Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etti.
Papa'dan Erbil ve Musul'a ziyaret

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, Irak ziyaretinin üçüncü ve son gününde Erbil kentine gitti.

Francis'i, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri karşıladı.

Havalimanında Barzani ile görüşmesinin ardından Papa, helikopterle Musul'a geçerek, Iraklı Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Karakuş bölgesini ziyaret etti.

Burada bölgenin yaklaşık 7 yıl önce IŞİD tarafından işgal edilmesine ilişkin konuşan Papa Francis, İslamcı örgüt tarafından Müslümanların, Hıristiyanların ve Ezidilerin zulme uğradığını hatırlatarak, "Ancak bugün kardeşliğin katillikten daha dayanıklı olduğuna, umudun nefretten daha güçlü olduğuna, barışın savaştan daha güçlü olduğuna dönük inancımızın haklılığını görüyoruz" diye konuştu.

Papa, Musul'dan sonra Erbil'e dönerek, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanser Araştırma Vakfı’nın Orkide Yürüyüşü Bu Yıl Onlıne Yapılıyor05 Mart 2021 Cuma 12:23
  • Space-X’in Türk mühendisi Altan: Aç kaldık, köle gibi çalıştık, greve gittik04 Mart 2021 Perşembe 22:40
  • Ömründe en az 100 sigara içmiş olanlara aşı önceliği04 Mart 2021 Perşembe 21:45
  • Reynmen hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemi04 Mart 2021 Perşembe 21:35
  • Midesinde uyuşturucu kapsülü patladı04 Mart 2021 Perşembe 21:17
  • Whatsapp’a yeni özellik: Masaüstünde görüntülü ve sesli arama04 Mart 2021 Perşembe 21:06
  • Dünyadaki Covid-19 ölümlerinin yüzde 90’ı obezite oranları yüksek ülkelerde04 Mart 2021 Perşembe 20:35
  • Ersoy:55 tilkinin kürkünden üretilen palto aldı04 Mart 2021 Perşembe 18:27
  • Akdeniz Fokunun Daha Önce Bilinmeyen Üreme Alanı Kuzey Kıbrıs’ta Keşfedildi04 Mart 2021 Perşembe 14:45
  • Havayolu şirketinden ‘gizemli uçuş’ kampanyası:Uçağın nereye ineceğini bilmeyeceksiniz03 Mart 2021 Çarşamba 23:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti