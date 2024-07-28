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Paris Olimpiyatları: Rakip takımın antrenmanında drone uçuran Kanada'ya ceza

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Olimpiyatlar'da rakip Yeni Zelanda A Milli Kadın Futbol Takımı'nın antrenmanı sırasında insansız hava aracı ile 'casusluk' yaptığı tespit edilen Kanada takımının 6 puanı kesildi.
Paris Olimpiyatları: Rakip takımın antrenmanında drone uçuran Kanada'ya ceza

Fransa'nın başkenti Paris'te cuma günü başlayan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Kanada A Milli Kadın Futbol Takımı'na Yeni Zelanda takımının antrenmanı sırasında insansız hava aracı (drone) uçurarak 'casusluk' yaptıkları gerekçesiyle ceza verildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 27 Temmuz Cumartesi günü açıklama yaparak, Kanada takımının turnuvada 6 puanının kesilmesine ve baş antrenörleri Bev Priestman'ın bir yıl boyunca men edilmesine karar verildiğini duyurdu. 

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kanada Futbol Federasyonu, 6 puan kesme cezasına nasıl itiraz edebileceklerini araştırdıklarını açıklarken, federasyon aynı zamanda 200 bin İsviçre frangı para cezası aldı. Ceza kapsamında, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander isimli yetkililer de bir yıl boyunca futbolla ilgili tüm etkinliklerden men edildi. 

PUANI EKSİ 3'E DÜŞTÜ

Söz konusu ceza, Yeni Zelanda'nın şikayeti üzerine verildi. Yeni Zelanda, Kanada'nın 2-1 kazandığı açılış fikstürü öncesinde yapılan antrenman sırasında üzerlerinden drone uçurduğunu bildirmişti. Japonya'da yapılan bir önceki olimpiyatlarda şampiyon olan Kanada'nın, aldığı bu ceza ile birlikte, turnuvadaki puanı eksi 3'e düştü. Öte yandan, cezaya karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne gitme yolunun açık olduğu ifade edildi. 

Konuya ilişkin açıklama yapan Kanada Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri David Shoemaker, "Anladığımız kadarıyla bu meselede rolü olmayan Kanada Kadın Olimpiyat futbol takımı oyuncuları için korkunç derecede üzüntü içindeyiz" ifadelerini kullandı. A Grubu'nda yarışan Kanada, bugün Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kanada, ardından çarşamba günü Yeni Zelanda gibi henüz puanı olmayan Kolombiya ile karşılaşacak. 

FIFA'nın ceza verdiği baş antrenör Priestman, yaşanan olayın ardından çarşamba günü açıklama yaparak özür dilemiş, sorumluluğun kendisinde olduğunu söylemişti. Priestman, "Bu, takımımızın savunduğu değerleri temsil etmiyor" ifadelerini kullanmıştı. 

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