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Parmağındaki uyuşma sayesinde pankreas tümöründen kurtuldu

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Aniden el parmağı uyuşan Muzaffer Erkan, kalp krizi geçirdiğini düşünürken gittiği hastanede pankreasında kitle olduğunu öğrendi.
Parmağındaki uyuşma sayesinde pankreas tümöründen kurtuldu

Kütahya Gediz'de yaşayan 60 yaşındaki Muzaffer Erkan, aniden el parmağında oluşan uyuşma ve sonrasında parmağını oynatamamasına yol açan kasılma sebebiyle hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiğini düşünen Erkan, kardiyoloji tetkiklerinden olumsuz bir sonuç çıkmayınca üroloji testlerini de yaptırdı. Bu sırada çekilen ultrasonda pankreasında kitle tespit edilen Erkan, ameliyat olmak için Prof. Dr. Alihan Gürkan'a başvurdu. Muzaffer Erkan, başarılı geçen ameliyatın ardından pankreas tümöründen kurtularak sağlığına kavuştu.

TÜMÖR ŞANS ESERİ YAKALANDI

60 yaşındaki Muzaffer Erkan, elinin orta parmağında hissettiği uyuşmayı önemsemedi fakat gece uyandığında parmağını hissetmediğini fark etti. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek korkan Erkan, sabah en yakın sağlık merkezine giderek kardiyolojik kontrolden geçti. Tansiyonunun yüksek olduğu ve kalbinde hiçbir sıkıntı olmadığı söylenen Erkan, böbrekleri için de muayene olmak istedi. Şans eseri yapılan ultrason tetkikinde pankreasında kitle tespit edildi. Muzaffer Erkan kanser olduğunu düşünerek büyük bir paniğe kapıldı.

Antalya'ya gelen ve Prof. Dr. Gürkan ile görüşen Erkan, ameliyat olmayı kabul etti. Ertesi gün ameliyata alınan Erkan, başarılı geçen operasyonun ardından bir haftada hızla iyileşerek sağlığına kavuştu.

ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ

Minimal invaziv yöntemle başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alihan Gürkan, “Laparaskopik cerrahi, vücutta en az kesiye izin veren cerrahi tipi olarak bugün operasyonlarımızın büyük kısmını oluşturuyor. Safra kesesi, karaciğer, kalın bağırsak ve pankreas gibi pek çok organın cerrahisinde bu yönteme başvuruyoruz. Özellikle kanser cerrahilerinin bu şekilde yapılması hastaların çok kısa sürede iyileşip, eğer gerekli olursa cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere erken ulaşmalarını sağlıyor. Hastamızın ameliyatını 3-4 cm arasında bir kesi açarak yaptık. Bu sayede kolay iyileşme sürecinin yanında, ameliyathanede geçirilen zamanı da azalttık. Çünkü zaman kanser cerrahisi hastaları için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

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