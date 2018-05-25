  • BIST 103.235
  • Altın 197,827
  • Dolar 4,7171
  • Euro 5,5018
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Partilerin aday belirleme süresi bugün doldu

» »
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'yle ilgili açıkladığı takvim uyarınca, siyasi partilerin aday belirlemeleri için tanınan süre bugün doldu.
Partilerin aday belirleme süresi bugün doldu

15 Mayıs’ta başlayan seçim süreci devam ediyor. Kıbrıs Türk halkı, dört yılda bir yapılan yerel seçim için 24 Haziran’da sandığa giderek 28 belediye başkanı, 280 belediye meclis üyesi, 237 muhtar ve 952 ihtiyar heyeti üyesini seçecek. Siyasal partilerin adaylarını saptaması için belirlenen süre bugün dolarken adaylık başvuruları pazartesi mesai saatleri içinde ilçe seçim kurullarına yapılacak.

YSK, adayları salı günü geçici olarak ilan edecek ve aynı gün ilçe seçim kurulları da kendi ilçelerinde çıkacak adayları, ilçe seçim kurullarının kapılarına asmak suretiyle geçici olarak ilan edecek. Adaylar 2 Haziran’da kesinleşecek ve 3 Haziran’da ilan edilecek.

Oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT konuşmalarındaki sıra için 4 Haziran’da ad çekme işlemi yapılacak. 24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için propaganda süreci ise 4 Haziran’da başlayacak. Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 9 Haziran’dan sonra yayımlanamayacak. Seçmenler 24 Haziran Pazar günü yerel yöneticileri belirlemek üzere sandığa gidecek, propaganda süresi ise oy vermeden bir gün önce yani 23 Haziran Cumartesi sona erecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KIB-TEK 11 KV izolatör değişimi çalışmalarına başladı25 Mayıs 2018 Cuma 16:47
  • Alkollü iki kişi uygunsuz hareketleri nedeniyle tutuklandı25 Mayıs 2018 Cuma 16:45
  • TÜK Uyardı: “Arpa buğday alım- satımı izne tabi”25 Mayıs 2018 Cuma 16:30
  • Gazimağusa ve Girne’de asayiş ve trafik operasyonu…25 Mayıs 2018 Cuma 16:25
  • Hava nasıl olacak?25 Mayıs 2018 Cuma 16:23
  • Kamu-Sen: “Ülkede mafyalaşma, kara para aklama ve hiç hoş olmayan görüntüler var”25 Mayıs 2018 Cuma 16:22
  • Evrak sahteleyen 3 kişi tutuklandı25 Mayıs 2018 Cuma 16:20
  • Kıb-Tek 11 kV izolatör değişimi çalışmalarına başladı25 Mayıs 2018 Cuma 16:19
  • Bağımsızlık Yolu, Yargıç Reynar’ın istifasını değerlendirdi25 Mayıs 2018 Cuma 16:14
  • YYK başkanlığına Olgun Üstün seçildi25 Mayıs 2018 Cuma 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti