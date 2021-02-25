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Pasifik Okyanusu’nda 14 saat boyunca ‘deniz çöpü’ne tutunarak hayatta kaldı

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Pasifik Okyanusu’nda 14 saat boyunca ‘deniz çöpü’ne tutunarak hayatta kaldı
Pasifik Okyanusu’nda 14 saat boyunca ‘deniz çöpü’ne tutunarak hayatta kaldı

Kargo gemisinden düşen adam Pasifik Okyanusu’da 14 saat boyunca ‘deniz çöpü’ne tutunarak hayatta kaldı.

Silver Supporter gemisi Yeni Zelanda’nun Tauranga limanından, Britanya toprağı Pitcairn’e kargo taşıyordu.

Geminin mühendisi 52 yaşındaki Vidam Perevertilov 16 Şubat’ta sabahın erken saatlerinde sıcaklayıp başı dönünce hava almak için güverteye çıktığı sırada düştü.

Can yeleği olmayan adam birkaç kilometre uzaklıktaki karartıya doğru yüzmeye karar verdi.

14 saat boyunca tutunarak hayatını kurtaracak karartının terkedilmiş bir şamandıra olduğu ortaya çıktı.

Perevertilov bulunduğunda can simidi atılarak gemiye çekildi.

Birinin düştüğünü fark etmeyen gemi ekibi yoluna devam etti. Ekibin mühendislerinin kayıp olduğunu anlaması altı saat sürdü. Kaptan rotayı tersine çevirerek kurtarmaya gitti.

Çalışma kayıtlarına bakarak en son saat 04.00’te gemide olduğu sonucundan yola çıkan ekip denizcinin tahmini lokasyonunu belirledi. Geminin koordinatları o saatlerde Fransız Polinezyası’na bağlı Austral Adaları’nın 400 deniz mili açığındaydı.

Yakındaki gemilere imdat çağrısının yapılmasının ardından Tahiti’den bir donanma gemisi de aramalara katıldı.

Sonunda Perevertilov’u bulup kurtaran yine kendi gemisi oldu.

Oğlu Marat babasının çok yorgun ve 20 yıl yaşlanmış gibi göründüğünü anlattı.

Marat babasının hiçbir tekneye veya başka bir yere bağlı olmayan deniz çöpüne dönmüş bir şamadıra sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Babasının hayatta kalma içgüdüsünün çok güçlü olduğunu belirten oğlu “Ben olsam muhtemelen hemen boğulurdum ama babam hep fit ve güçlü olmuştur” dedi.

 

 

 

 

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