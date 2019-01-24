  • BIST 100.849
  • Altın 217,184
  • Dolar 5,2769
  • Euro 5,9840
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Patates boyutuna sınır

»
Rum Tarım Bakanlığı’nın, patates ürününün, daha iyi sunulabilmesi için patates ticaretine ilişkin genelge yayımladığı belirtildi.
Patates boyutuna sınır

Rum Tarım Bakanlığı’nın, patates ürününün, daha iyi sunulabilmesi için patates ticaretine ilişkin genelge yayımladığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye dayanarak, 35 milimetreden küçük patatesin piyasaya sürülmesini yasakladığını belirtti.

Piyasaya sürülecek olan taze patatesin boyutunun 28 milimetre, olgun patatesin ise 35 milimetrenin altında olmayacağını yazan gazete, genelgenin, piyasaya sürülecek patatesin, bütün, sağlıklı, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kahverengi lekeler gibi iç ve dış kusurlarından, çürük izlerinden arındırılmış olmasını da belirlediğini yazdı.

Gazete, örneğin “küçük patates”(babies) gibi özel tür patatesler için boyutun, uygun olması şartıyla,  müşterinin talebine bağlı olarak 25 milimetreden az olabileceğini de belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılyürek: "AB'de yükselen ırkçılığa ses çıkarmak için adayım"23 Ocak 2019 Çarşamba 17:23
  • Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır arasındaki denizcilik alanındaki işbirliği geliştiriliyor23 Ocak 2019 Çarşamba 16:55
  • Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor.23 Ocak 2019 Çarşamba 16:01
  • Rumların yüzde 14’ü ülkede Antisemitizm sorunu olduğu görüşünde23 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
  • “Karşı navtex savaşı”23 Ocak 2019 Çarşamba 14:00
  • Avrupa Komisyonu’nun “Altın Pasaportlar” konusundaki raporu gündemden düşmüyor23 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
  • “Athienu” (Kiracıköy) düğün lokumu-kurabiyesi UNESCO listesinde23 Ocak 2019 Çarşamba 13:50
  • Güney Kıbrıs’taki yeni nesiller fakirlik sınırında23 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
  • Federasyon Bir Tercih Değil, Kıbrıslı Türkler’in Çıkarları İçin Bir Gerekliliktir!22 Ocak 2019 Salı 16:18
  • KŞK bugün Paşaköy’de kayıp kazısına başlıyor22 Ocak 2019 Salı 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti