Paylaştığı bir videoda cinsel organı gözüken Nusret'e soruşturma açıldı

Nusret Gökçe'ye, İstanbul'da satın aldığı oteli tanıtırken paylaştığı videoda cinsel organının gözükmesi nedeniyle soruşturma açıldı.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe'ye, geçen aylarda yayınladığı bir videoda yatağa atlarken cinsel organının gözükmesi nedeniyle soruşturma açıldı.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre bir vatandaş, paylaşılan görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirdi ve söz konusu video ile birlikte şikâyetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından Gökçe hakkında soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

Nusret Gökçe geçen aylarda 33 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabında, İstanbul'da satın aldığı otelin havuzunu, odalarını ve manzarasını tanıttığı bir video paylaşımı yapmıştı. Videoda yatağa bornoz ile atlayan Gökçe'nin cinsel organı görünmüştü.