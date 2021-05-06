Pfizer aşısında yeni bulgu: İkinci dozlar kritik çıktı

Korona virüsüne karşı Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısına karşı İsrail'den elde edilen gerçek yaşam sonuçları açıklandı. Buna göre, aşının iki dozu hastalığa, hastaneye yatmaya ve ölüme karşı yüzde 95 oranında koruma sağlıyor. Araştırmacılar, Pfizer aşısının tek dozunda koruma oranının azaldığına ve ikinci dozu da yaptırmanın şart olduğuna dikkat çekti.

Araştırma, Pfizer/BioNTech aşısının klinik deneyleri dışında gerçek yaşam verilerinin incelenmesi açısından bugüne dek yapılan en geniş çaplı analiz olma özelliğini taşıyor. Nüfusunu en yüksek oranda aşılayan ve sadece Pfizer/BioNTech aşısını uygulayan ülke olarak İsrail'de gerçekleştirilip, saygın tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

* Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunun etkisinin 'kısmi' olduğu saptandı. Buna göre tek doz hastalıktan yüzde 58, hastanede tedaviden yüzde 76 ve ölümden yüzde 77 oranında koruyor.

* İkinci dozdan yedi gün sonra ise koruma oranı yüzde 95'in üzerine çıkıyor. Buna göre, aşının ikinci dozdan sonra hastalıktan koruma oranı 95.3'e, ölümden koruma oranı da yüzde 96.7'ye çıkıyor.

* Araştırmaya göre aşının iki dozu, semptomatik hastalıktan yüzde 97, asemptomatik hastalıktan da yüzde 91.5 oranında koruor.

* İki dozun hastanede tedaviden koruma oranı ise yüzde 97.2.

İsrailli araştırmacılar, Lancet'te yayımlanan makalelerinde bu sonuçların ikinci dozun öneminin altını çizdiğini vurguladı. Araştırmada, "Tek dozun koruma oranının ne kadar sürdüğü bilinmiyor" denilirken, özellikle varyantların ortaya çıkmakta olduğu bir ortamda iki doz yaptırmanın daha uzun süreli koruma sağlayabileceği belirtildi.

Bununla birlikte, The Guardian gazetesinin haberinde söz konusu araştırmanın yazarlarından bazılarının Pfizer şirketinde hisselerinin olduğunun belirtilmesi de dikkat çekti.