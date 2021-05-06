  • BIST 1.428
  • Altın 483,339
  • Dolar 8,2903
  • Euro 9,9921
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

Pfizer aşısında yeni bulgu: İkinci dozlar kritik çıktı

» »
Pfizer/BioNTech aşısının koruma oranlarına dair İsrail'deki gerçek yaşam verileri açıklandı. Araştırmacılar, ikinci dozu yaptırmanın kritik olduğunu açıkladı.
Pfizer aşısında yeni bulgu: İkinci dozlar kritik çıktı

Korona virüsüne karşı Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısına karşı İsrail'den elde edilen gerçek yaşam sonuçları açıklandı. Buna göre, aşının iki dozu hastalığa, hastaneye yatmaya ve ölüme karşı yüzde 95 oranında koruma sağlıyor. Araştırmacılar, Pfizer aşısının tek dozunda koruma oranının azaldığına ve ikinci dozu da yaptırmanın şart olduğuna dikkat çekti.

Araştırma, Pfizer/BioNTech aşısının klinik deneyleri dışında gerçek yaşam verilerinin incelenmesi açısından bugüne dek yapılan en geniş çaplı analiz olma özelliğini taşıyor. Nüfusunu en yüksek oranda aşılayan ve sadece Pfizer/BioNTech aşısını uygulayan ülke olarak İsrail'de gerçekleştirilip, saygın tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

*  Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunun etkisinin 'kısmi' olduğu saptandı. Buna göre tek doz hastalıktan yüzde 58, hastanede tedaviden yüzde 76 ve ölümden yüzde 77 oranında koruyor.

* İkinci dozdan yedi gün sonra ise koruma oranı yüzde 95'in üzerine çıkıyor. Buna göre, aşının ikinci dozdan sonra hastalıktan koruma oranı 95.3'e, ölümden koruma oranı da yüzde 96.7'ye çıkıyor.

* Araştırmaya göre aşının iki dozu, semptomatik hastalıktan yüzde 97, asemptomatik hastalıktan da yüzde 91.5 oranında koruor.

* İki dozun hastanede tedaviden koruma oranı ise yüzde 97.2. 

İsrailli araştırmacılar, Lancet'te yayımlanan makalelerinde bu sonuçların ikinci dozun öneminin altını çizdiğini vurguladı. Araştırmada, "Tek dozun koruma oranının ne kadar sürdüğü bilinmiyor" denilirken, özellikle varyantların ortaya çıkmakta olduğu bir ortamda iki doz yaptırmanın daha uzun süreli koruma sağlayabileceği belirtildi. 

Bununla birlikte, The Guardian gazetesinin haberinde söz konusu araştırmanın yazarlarından bazılarının Pfizer şirketinde hisselerinin olduğunun belirtilmesi de dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin: Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek vermeye hazırız06 Mayıs 2021 Perşembe 21:12
  • Uzay yolcusu kalmasın: ‘Bezos turizm’ ilk uçuşunu duyurdu06 Mayıs 2021 Perşembe 20:21
  • Akdeniz diyetinin bunama riskini azalttığı ortaya çıktı06 Mayıs 2021 Perşembe 19:49
  • Kıyamet senaryoları değerlendirildi: İnsan ırkının devam etmesi için kaç kişi sağ kalmalı?06 Mayıs 2021 Perşembe 19:30
  • Hindistan'da çiftçiler, 'yağışların artması için' kurbağaları evlendiriyor (VİDEO)06 Mayıs 2021 Perşembe 12:20
  • Büyük Baştankaralar yuvadan uçtu!06 Mayıs 2021 Perşembe 08:45
  • Köpek balığı tarafından bacağı koparılmıştı:O bacağımı aldı ben de dişini05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:20
  • Uzayda yıllandırılan şarap açık artırmaya çıkıyor... 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:02
  • Şampiyonlar Ligi Finali'ne 25 bin taraftar alınacak05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:14
  • Bu şirkette maaşları çalışanlar belirliyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti