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Pfizer ve BioNTech, AB’ye ekstra 75 milyon doz Covid-19 aşısı verecek

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği’ne (AB) ekstra 75 milyon doz COovid-19 aşısı vereceğini açıkladı.
Pfizer ve BioNTech, AB’ye ekstra 75 milyon doz Covid-19 aşısı verecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği’ne (AB) ekstra 75 milyon doz COovid-19 aşısı vereceğini açıkladı.

Von der Leyen Twitter’da yaptığı açıklamada, “BioNTech/Pfizer, yılın ikinci çeyreğinde ek 75 milyon ilave doz, 2021’de toplamda 600 milyon doza kadar aşının tedarikini sağlayacak” dedi.

AB üyesi ülkeler aşı dağıtımı konusunda İsrail, Britanya ve ABD’nin oldukça gerisinde kaldı. Batı’nın en büyük ilaç üreticilerinin üretim sorunları nedeniyle AB’ye aşı teslimatlarını yavaşlatmasıyla, AB Covid-19 aşısı tedarikinde zorlanıyor.

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