Pfizer’ın corona virüsü aşısında umut verici sonuç: Tek doz yetiyor

Pfizer'ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici veriler İngiliz basınına sızdı... İngiliz basını, Pfizer ve BioNTech'in aşısının hastalığa karşı ciddi ölçüde koruma sağladığını yazdı.

Corona virüsü aşılama sürecine devam eden İngiltere’de Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıların etkisi ile ilgili çarpıcı sonuçlar İngiliz basınına yansıdı. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’ın ele geçirdiği hükümet verilerine göre İngiltere’deki aşı programının sonuçları ortaya çıktı.

Haberde, Pfizer ve BioNTech’in aşısının tek bir dozunun corona virüsüne karşı üçte iki oranında koruma sağladığı belirtildi. Aşı programının ilk sonuçlarına göre aşının ilk dozunu olanlarda semptom gösteren hastalık riski gençlerde yüzde 65 azalırken 80 yaşın üzerindekilerde ise yüzde 64’e düştüğü belirtildi.

80 YAŞ ÜZERİNDE KORUMA YÜZDE 84

İlk olarak The Sun’ın paylaştığı ve uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandıran verilere göre iki dozun koruma etkisinin ise sırasıyla gençlerde yüzde 79, 80 yaş üzerindekilerde de yüzde 84 seviyesine çıktığını duyurdu. The Sun’ın haberinde AstraZeneca’nın aşısının da benzer koruma sağladığı belirtildi.

Aşılama sürecini hızla sürdüren İngiltere’de 12.6 milyondan fazla insan Pfizer’ın ya da Oxford-AstraZeneca’nın aşısının ilk dozunu aldı.