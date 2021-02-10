PGM'den önemli uyarı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre ülke genelinde oluşan sis nedeniyle, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunun Mutluyaka – Yeniceköy kavşakları arası, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun, Güzelyurt- Yılmazköy arası, İskele – Karpaz Anayolunun Çayırova- Ziyamet arası, Vadili – Akdoğan Anayolu üzerinde ve Gönyeli Çemberi civarı görüş mesafesi yer yer azalmıştır.
Polis bu güzergahları kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı
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