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Picasso'nun 'Saatli Kadın' tablosu 139 milyon dolarla 2023’ün rekorunu kırdı

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"Femme a la montre", Sotheby's'in bu yıl 102 yaşında ölen New Yorklu sanat hamisi Emily Fisher Landau'nun koleksiyonunda bulunuyordu.
Picasso'nun 'Saatli Kadın' tablosu 139 milyon dolarla 2023’ün rekorunu kırdı

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun başyapıtlarından biri olan "Saatli Kadın" (Femme a la montre) 139,3 milyon dolara satılarak 2023’ün müzayede rekorunu kırdı.

New York'taki Sotheby's müzayedesinde alıcı bulan eser, sanatçının bugüne kadar satılan resimleri arasında en yüksek ikinci fiyata sahip oldu.

Sotheby's'e göre, İspanyol sanatçının “yoldaşlarından ve ilham perilerinden biri” olan Fransız ressam Marie-Therese Walter'ı tasvir eden 1932 tarihli tablo için 120 milyon doların üzerinde değer biçiliyordu.

"Femme a la montre", Sotheby's'in bu yıl 102 yaşında ölen New Yorklu sanat hamisi Emily Fisher Landau'nun koleksiyonunda bulunuyordu.

Sotheby'nin empresyonist ve modern sanat başkanı Julian Dawes, Landau'nun oturma odasında asılı olan Picasso tuvalini "her açıdan bir başyapıt" olarak nitelendirdi.

Dawes, eserle ilgili "1932'de yapılan bu resim, neşeli ve tutkulu bir vazgeçmişlikle dolu ama aynı zamanda tamamen düşünülmüş ve kararlı" dedi.

Picasso'nun en pahalı tablosu

Picasso'nun "altın ilham perisi" olarak kabul edilen Marie-Therese Walter, onun Christie's'de sergilenecek bir başka eserinde de yer alıyor. ‘Uyuyan Kadın’ın (Femme endormie) 25-35 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor.

Marie-Therese, ayrıca 2021 yılında 103,4 milyon dolara satılan "Femme assise pres d'une fenêtre" adlı eserde de yer aldı.

Picasso'nun 1932 tarihli bir başka tablosu 2010 yılında 106 milyon dolara satıldı.

En pahalı Picasso tablosu 179,4 milyon dolara satılan 1955 tarihli "Cezayirli Kadınlar (Versiyon O)" adlı yağlı boya çalışmasıydı.

Bu rekor, Kasım 2017'de Leonardo da Vinci'ye atfedilen "Salvator Mundi" tablosunun 450 milyon dolara satılmasıyla kırıldı.

1881'de İspanya'nın Malaga kentinde doğan sanatçı 1973'te Fransa'nın Mougins kasabasında hayatını kaybetti.

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