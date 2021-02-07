Pilli’den önemli “Mutasyonlu virüs” açıklaması!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, telefon ile katıldığı bir TV programında ülkede tartışılan mutasyonlu Covid-19 virüsü konusunda açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı’nın konu üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Pilli, “Güney Kıbrıs’ta mutasyonlu virüs görüldü, bizde de olabilir” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı’nın yarın konu ile ilgili açıklama yapacağını belirten Pilli, “kurallara uyalım virüs mutasyona uğramış olabilir” dedi.
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