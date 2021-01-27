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SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Pilli:KKTC'de bugün 42'si yerel 52 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3500 olduğunu, 42'si yerel 52 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli:KKTC'de bugün 42'si yerel 52 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3500 olduğunu, 42'si yerel 52 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

27 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 3500 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 Yerel Vaka Sayısı: 42 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14 Bugün Kaybedilen Hasta: yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 392.084 Toplam Vaka Sayısı: 2164 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1826 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 321 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 220 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

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