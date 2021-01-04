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Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Sanki sanık biziz de mağdur onlar

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Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Sanki sanık biziz de mağdur onlar
Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Sanki sanık biziz de mağdur onlar

Muğla’da, Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasını terk eden baba Sıddık Gültekin, ‘mahkemeden adalet çıkacağına inanmadığını’ belirterek isyan etti: “Sanki sanık biziz de mağdur olan onlar.”

Mahkeme başkanın avukat Rezan Epözdemir’e söz vermemesi üzerine, “Bu duruşma benim için bitmiştir” diyerek, salonu terk eden Sıddık Gültekin çıkışta şunları söyledi: “Ben ilk defa kendimi sanık olarak sanık sandelyesinde buldum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu mahkemede de iyi bir adalet çıkacağına inanmıyorum. Ben yüreği yanan bir baba olarak… biz bunu geçen sefer de dile getirdik. Ama sayın başkan.. sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Ben bunu ilk defa gördüm. Bu başkanla iyi bir adelet çıkacağını tahmin etmiyorum. Reddi hakim istiyorum. Mahkemeden sağlıklı bir karar çıkmayacağına ianıyorum.”

‘Başkan şahide yön veriyor’

Gültekin, mahkemeyi neden terk ettiği yönündeki soruya, “Kim olsa terk eder benim yerimde” yanıtını verdi ve mahkeme başkanının şahide yön verdiğini öne sürdü.

Sıddık Gültekin şunları söyledi: “Adam resmen şahide yön veriyor. Böyle bir mahkeme ilk defa gördüm. (Neler yaşandı içeride sorusu üzerine) Neler yaşanmadı ki. Şahit ifade veriyor, delil olarak bu şahidi gösterdiler. Başkan şahide yön veriyor. Ben daha ne diyeceğim? Başka bir şey diyemiyorum. “

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi, 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. 

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. 

Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçundan 2 Ekim’de tutuklanmıştı.

10 saat süren 9 Kasım’daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, Gültekin’in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti.

23 Aralık’ta, Gültekin’in öldürüldüğü bağ evinde keşif yapılmıştı.

Bugünkü ikinci duruşmada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mahkeme heyetinin reddini talep etti. Duruşma 15 Şubat’a ertelendi.

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