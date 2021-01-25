Plüton'u örten mavi sisin zehirli olduğu öne sürüldü

Gökbilimciler tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Plüton'u örten mavi sisin, siyanürlü buz kristallerinden oluştuğu düşünülüyor.

Gökbilimciler yeni bir araştırmada, Plüton'u örten mavi sisin, zehirli buz kristallerinden oluştuğunu öne sürdü.

Dünya da dahil olmak üzere birçok gezegen ve doğal uydu, sis tabakalarıyla örtülü. Ancak Plüton’u örten tabaka, epey tuhaf görünüyor.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, yeni araştırma, NASA’nın "fotokimyasal duman" ismini verdiği sisi oluşturan buz kristallerinde muhtemelen siyanür bulunduğunu gösterdi.

'SON DERECE ZEHİRLİ MOLEKÜLLER'

Araştırmacılara göre, Güneş ışığı, Plüton'un üst atmosferinde kimyasal tepkimeler yaratıyor ve asetilen ve etilenin yanında, son derece zehirli hidrojen siyanür moleküllerini meydana getiriyor.

Kısa süre önce bilim dergisi Nature Astronomy’de yayımlanan araştırmanın yazarlarından Panayotis Lavvas, “Güneş radyasyonu bu molekülleri parçalayabilir. Parçalar arasındaki reaksiyonlarsa karmaşık bir organik kimyanın başlangıç ​​noktasıdır” diye konuştu.

Bilim insanlarına göre Plüton'un atmosferinde yeni oluşan moleküller, Güneş ışığını yansıtan minik buz parçacıkları halinde donarak mavi bir manzara meydana getiriyor. Ve cüce gezegenin çekim kuvveti parçacıkları aşağı çektikçe diğer gazlar etraflarında yoğunlaşıyor, böyle sis oluşturuyor.

Plüton’u çevreleyen mavi manzara, genellikle, Cassini uzay aracının gözlemlediği Titan'daki sisle kıyaslanıyor. Ancak yeni araştırma iki gök cisminin sis tabakasının birbirinden epey farklı şekillerde oluştuğunu gösteriyor.

Lavvas, “Bu fark, Plüton’un atmosferinin Titan'ınkinden büyük ölçüde daha soğuk olmasından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Titan'ın atmosferindeki parçacıklar, büyük moleküllerin oluşturduğu organik kimya sonucunda meydana geliyor. Plüton’un atmosferinde de aktif bir organik kimya var. Ancak oluşan organik moleküller Titan'dakiler kadar büyümeden yoğunlaşabiliyor.

Lavvas’a göre, bu tür karşılaştırmalar, gezegen atmosferlerinde sis oluşum mekanizmaları arasındaki önemli farklılıkları açıklığa kavuşturuyor.