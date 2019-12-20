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Polis İskele'de Sahte belge düzenlemek ve tedavüle süren iki kişi hakkında yasal işlem başlattı.

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Polis İskele'de Sahte belge düzenlemek ve tedavüle süren iki kişi hakkında yasal işlem başlattı.
Polis İskele'de Sahte belge düzenlemek ve tedavüle süren iki kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Polis bülteninde yer alan habere göre dün saat 17:00 sıralarında, İskele’de, C.Ü.(E-41)’nün, İskele Kaza Mahkemesinde “Müstahdem Tarafından Hırsızlık” suçundan dolayı teminata bağlanan bir şahsa kefil girmek maksadıyla, aylık bürüt maaşı 3,500 TL olduğu halde maaş bordrosunu, muhasebecisi E.Ş.(E-34)’ye 10.000 TL olarak hazırlatıp imzalanmasını sağladıktan sonra, sahte belgeyi mahkeme mukayyitliğine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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