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Polis operasyon yaptı... 10 kişi tutuklandı

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Arapköy'de sabah saatlerinde polis tarafından yapılan operasyon sonucu 10 kişi tutuklandı. Operasyonda bıçak, canlı mermi ve tabanca ele geçirildi.
Polis operasyon yaptı... 10 kişi tutuklandı

layla ilgil polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.07.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Arapköy’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.Y.(E-29)’nin aracında yapılan aramada 4 adet canlı mermi ve söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada sivri uçlu bıçak, olay yerinin çevresinde yapılan aramada ise bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 15 adet canlı mermi ile 1 adet muşka bulunarak, emare olarak alınmıştır.

Bashe konu şahıs ile olay yerinde tespit edilen M.I.(E-22), M.R.Y.(E-24), F.Y.(E-27), Ö.Y.(E-24), A.N.(E-25), D.N.(E-23), M.A.T.(E-20), Ö.B.Ö.(E-22), ve Ş.U.(E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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