Polisten ada genelinde kontrol ve denetim

20 – 21 Nisan 2024 tarihleri, 22:00 - 03:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

(1) Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit

edilen toplam 5 kişi tutuklandı.

(2) Aracında yapılan aramada, bir adet bıçağı kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı

tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

(3) Görevler sırasında, polisi darp ve görevinden men suçundan toplam 4 kişi

tutuklandı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2,795 araç

sürücüsü kontrol edildi ve 222’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü

içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç

kullanmak, 57’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç

kullanmak, 60’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 8’i trafik

ışıklarına uymamak ve 162’si diğer olmak üzere toplam 559 araç sürücüsü çeşitli trafik

suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 103 araç ise trafikten men

edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü

içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak

herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve

bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,055 araç

sürücüsü kontrol edildi ve 154’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü

içki tesiri altında araç kullanmak, 28’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si seyrüsefer

ruhsatsız araç kullanmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak ve 158’i diğer suçlardan

olmak üzere toplam 813 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde

yasal işlem başlatılırken, araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında;halkın yoğun olarak bulunduğu

yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup,denetim ve

kontroller sonucu

(1) Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve

bulunmaları yasak olan toplam 42 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

(2) Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit

edilen toplam 14 kişi tutuklandı.

(3) Alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada trafik kazası yapan bir şahsın aracında

ve kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada toplam 3 gr ağırlığında hintkeneviri türü

uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş ve bahse konu şahıs tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,502 araç

sürücüsü kontrol edildi ve 141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 32’si alkollü

içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç

kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç

kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 16’sı

trafik ışıklarına uymamak ve 128’i diğer suçlardan olmak üzere toplam 361 araç sürücüsü

çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü

tutuklanmış ve 59 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kafeler, barlar, restoranlar,

alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler

kontrol edilmişti.

Denetim ve kontroller sonucu

(1) Kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde

yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara izmariti

bulunarak söz konusu şahıs tutuklanmıştır.

(2) Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit

edilen toplam 4 kişi tutuklanmıştır.

(3) Yetkili makamdan geçerli herhangi bir alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki

bulundurup satışa arz ettiği tespit edilen bir iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem

başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 750 araç

sürücüsü kontrol edildi ve 29’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş

esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i

sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 47’si diğer suçlardan olmak üzere

toplam 98 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem

başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu

yerler ve eğlence mekanları kontrol edilmiş, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet

izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve

bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 750 araç

sürücüsü kontrol edildi ve 188’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü

içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç

kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç

kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 63

diğer suçlardan olmak üzere toplam 296 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek

aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 20 araç ise trafikten men

edilmiştir.