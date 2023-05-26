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Polisten Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu

25.05.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.C.N.(E-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılıgı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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