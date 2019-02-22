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PollMark Araştırma: Mansur Yavaş fark attı

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PollMark Araştırma, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.
PollMark Araştırma: Mansur Yavaş fark attı

Buna göre, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki’nin 10 puan önünde.

PollMark’ın, 10-16 Şubat 2019 tarihlerinde, 5 bin 40 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre Yavaş’ın oy oranı yüzde 42,1. Özhaseki ise yüzde 32’de.

Ankete katılanlara sorulan, “Mansur Yavaş ile ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz?” sorusuna yüzde 54,9 ‘olumlu’, yüzde 28,1 ‘olumsuz’ diye yanıt verirken yüzde 17’lik kesim kararsız kaldı.

AKP ve MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ yapmasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna ise yüzde 46 oranında ‘olumsuz’, yüzde 38,9 ‘olumlu’ yanıtı geldi.

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