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Popüler Kozmetik Ürünlerinin Yarısından Fazlası Kansere Neden Olan Toksik Kimyasallar İçeriyor!

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ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, milyonlarca kişinin her gün kullandığı kozmetik ürünlerinin yarısından fazlası "PFAS" olarak bilinen zararlı kimyasal bileşikler içeriyor.
Popüler Kozmetik Ürünlerinin Yarısından Fazlası Kansere Neden Olan Toksik Kimyasallar İçeriyor!

Yeni bir çalışma, ABD ve Kanada'da satılan popüler kozmetiklerin yarısından fazlasının, polifloroalkil maddeler (PFAS) adı verilen yüksek düzeyde toksik kimyasallar içerdiği ni ortaya koydu.

Notre Dame Üniversitesi'nden araştırmacılar, kapatıcılar, fondötenler, göz, kaş ve dudak ürünleri dahil olmak üzere 200'den fazla ürünü test etti ve bunların yaklaşık yarısında (yüzde 52) PFAS buldu.

Endişe verici bir şekilde, önceki araştırmalar söz konusu kimyasal maddeleri böbrek yetmezliği, testis kanseri, hipertansiyon, tiroid hastalığı, düşük doğum ağırlığı ve çocuklarda immünotoksisite gibi bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilendirdi.

PFAS KAN DOLAŞIMINA GİRDİĞİ ANDA VÜCUTTA BİRİKMEYE BAŞLIYOR

Çalışmayı yöneten Profesör Graham Peaslee, "PFAS kalıcı bir kimyasaldır. Kan dolaşımına girdiğinde orada kalır ve birikir. Ayrıca, bu ürünlerin üretimi ve bertarafı ile bağlantılı olarak çok daha fazla insanı etkileyebilecek ek çevresel bulaşma riski de bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

HAVACILIK VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

ABD Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü'ne göre, PFAS çeşitli günlük ürünleri yapmak için yaygın olarak kullanılan geniş, karmaşık ve sürekli genişleyen bir kimyasal madde grubuna deniliyor. Örneğin, yiyeceklerin pişirme kaplarına yapışmasını engelliyor, giysileri ve halıları lekelere karşı dayanıklı hale getiriyor. Bu maddeler aynı zamanda, havacılık, otomotiv, inşaat, elektronik ve askeri sektörlerde de kullanılıyor. 

"UZUN ÖMÜRLÜ" VE "SUYA DAYANAKLI" ÜRÜNLERE DİKKAT

Çalışmanın yazarları, 200'den fazla kozmetik ürününü PFAS kullanımının bir göstergesi olan flor için test etti. Sonuçlar, fondötenlerin ve göz ürünlerinin yüzde 56'sının, dudak ürünlerinin yüzde 48'inin ve maskaraların yüzde 47'sinin yüksek düzeyde flor içerdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, özellikle, “uzun ömürlü” ve “suya dayanıklı”' olarak reklamı yapılan ürünlerin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde yüksek seviyelerde flor içerdiğini buldu. Çünkü, PFAS genellikle suya dayanıklılık ve film oluşturma özellikleri için kullanılıyor. 

"KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞAN MİLYARLARCA DOLARLIK BİR ENDÜSTRİ"

Profesör Peaslee, "Bu bir kırmızı çizgi. Ölçümlerimiz, bu ürünlerde PFAS'ın yaygın bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Bununla birlikte, kozmetikte florlu kimyasalların tam kapsamını tahmin etmenin zor olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani sayı daha fazla olabilir. Sonuçlar, özellikle, bu ürünleri her gün milyonlarca tüketiciye sağlayan milyarlarca dolarlık bir endüstrinin büyüklüğü ile birlikte endişe verici” dedi.

Öte yandan, PFAS'lar doğal olarak çözünmediklerinden  “sonsuzluk kimyasalı” olarak adlandırılıyorlar ve yeraltı sularını onlarca yıl kirletebilirler.

Profesör Peaslee, “Çevreye etkisinin yanı sıra insanlara da doğrudan etkisi var. Bunlar, olası soluma veya yutmanın yanı sıra cilt yoluyla veya gözyaşı kanalında emilim potansiyeli olan göz ve ağız çevresine uygulanan ürünlerdir” değerlendirmesinde bulundu.

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