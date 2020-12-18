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PornHub ve cinsel içerikli birçok internet sitesinin gizli sahibi ortaya çıktı

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PornHub ve cinsel içerikli birçok internet sitesinin gizli sahibi ortaya çıktı
PornHub ve cinsel içerikli birçok internet sitesinin gizli sahibi ortaya çıktı

Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan cinsel içerikli video paylaşım sitesi PornHub'ın sahibinin Kanadalı MindGeek adlı bir şirket olduğu iddia edildi. PornHub'la beraber RedTube ve YouPorn gibi sitelerinde sahibinin yine aynı şirket olduğu belirtilirken sektörü domine ettiği ifade edildi.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, porno endüstrisini adeta domine eden bu web sitelerin arkasında Kanada merkezli MindGeek isimli şirketin olduğunu açıkladı.

MindGeek’in çok daha gizemli ve geri planda kaldığını yazan Patricia Nilsson, “Pornografik içerikler online reklam endüstrisine katkı sağlıyor ve internet ekonomisinde önemli bir pay sahibi. Fakat bu tür video paylaşım siteleri seks ticareti ve çocuk istismarı gibi konularda suçlu olabiliyor. MindGeek de bir sorumluluk üstlenmeden pornografik içerikli video sektörünü domine etti. Şirketin arkasında ise iş insanı Bernard Bergemar bulunuyor” yorumunu yaptı.

Koronavirüs'ten çok daha fazla PornHub aratıldı

Bergemar’ın kimliğinin Financial Times’ın kapsamlı haberinden önce ifşa edilmediğine dikkat çekilirken, “MindGeek internet sitesinde sahibi olduğu pornografik içerikli sitelere atıfta bulunulmuyor aksine, ‘Tasarım, iş geliştirme ve yüksek trafiğe sahip internet sitelerinin yönetiminde lider’ ibaresi yer alıyor.

Financial Times Lüksemburg’da kurulmuş gibi gözüken şirketin gelirlerini de mercek altına aldı. Financial Times, şirketin 2018 yılında 460 milyon dolar gelir elde ettiğini ve günde 115 milyondan fazla insanın internet sitelerini ziyaret ettiğini yazarken, “Geçen ay ABD’de Google’ın verilerine göre ‘Koronavirüs’ ya da ‘Trump’ yerine ‘Pornhub’ araması daha çok yapıldı” yorumu yapılıyor. İncelemesini derinleştiren Financial Times, “MindGeek’in sitesine her gün 15 terabytelık içerik yükleniyor. Bu da şu an Netflix’tte izlenebilecek dizi ve film içeriğinin yarısına denk geliyor” yorumunu da ekledi.

MindGeek’in gizemli olmasından ve insan ticareti ve istismar gibi suçlamalarla hiç uğraşmamasına tepki gösterildiğini aktaran Financial Times, şirketin arkasında birçok yatırımcı olduğunu da vurguladı.

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