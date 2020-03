Pornhub’dan evde kalacağını söyleyenlere bedava üyelik

Porno içerikli yayın yapan Pornhub sitesi, corona virüsü salgınıyla mücadeleye destek vermek için özel üyelik (premium) seçeneğini 23 Nisan’a kadar ücretsiz yaptığını duyurdu.

Sitenin tek bir şartı var, o da kullanıcıların bu süre zarfında virüsten kaçınmak için evde kalarak kendilerini izole edeceklerini taahhüt etmesi.

Sitenin özel üyelik kısmına girişte kullanıcıları iki seçenekli bir ekran karşılıyor. ‘Kendimi izole edip ayrıcalıklı videoları ücretsiz izlemeyi kabul ediyorum’ seçeneğini işaretleyenler özel üyelikten faydalanabiliyor.

Pornhub’ın başkan yardımcısı Corey Price’ın açıklaması şöyle: “Corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin evde kapalıyken, eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak için onlara destek vermemiz önemli. Ücretsiz Pornhub Premium üyeliğini dünya geneline genişleterek onları evde kalmaya teşvik edeceğimizi umuyoruz.”

Şirket ayrıca satışlarının yüzde 85’ini ‘corona’ yüzünden çalışamayan oyunculara bağışlayacağını duyurmuştu.

Pornhub sitesine Türkiye’de erişilemiyor.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe