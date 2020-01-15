Porno yıldızı Sins 'Erik Dalı' ile duyurdu: Yeni projem Türkiye'de

Dünyanın en çok tanınan erkek porno film yıldızlarından biri olan Johnny Sins yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. 13 saniyelik paylaşımda misket oynayan Sins, videoda Erik Dalı müziğini de kullandı.

​'Oturmaya mı geldik'

Binlerce beğeninin geldiği paylaşımda Amerikalı yıldız, "Türk arkadaşlarım, oturmaya mı geldik" ifadesini kullanarak Türkiye'de yeni bir projede yer alacağını da söyledi. Türk takipçileri ise videoya yorumlar yağdırdı.

Türk atıştırmalıklarını denemişti

Amerikalı yıldız daha önce Türk atıştırmalık ürünlerini denediği videosu, yayımlandığı gün 2 milyona yakın görüntülenme sayısına ulaşmıştı. 11 dakikalık video boyunca Sins çeşitli ürünleri denedi ve beğenip beğenmediğine ilişkin yorumlar yapmıştı.