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Potanın Melekleri Osmaniye Karşısında...

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Potanın Melekleri Osmaniye Karşısında...
Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde şampiyonluğa adım adım ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 16. haftasında deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye Spor ile karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Osmaniye’ye konuk olacağı maç, 4 Şubat 2017 Cumartesi günü, saat 14:00’de Tosyalı Spor Salonu’nda oynanacak.

 

Sert Maça Sert Savunma...

Deplasmanda çıkacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, sert bir müsabaka olacağını ifade etti. Osmaniye’nin ligin en hırçın ve kapasitesinin üzerinde basketbol oynayan bir takım olduğunu dile getiren Baş antrenör Kalaycıoğlu, ligde var olma savaşı veren Osmaniye’nin sert bir oyun sergileyeceğini, bu sertliğe cevap verebilmek için mücadele edeceklerini söyledi. Kalaycıoğlu, “oyuncularım bu sert müsabakanın bilincinde ve bu sertliğe nasıl karşılık vereceklerini biliyorlar ve onlara güveniyorum.  Bizde savunmamızı sıkı ve sert tutarak sahada mücadelemizi vereceğiz. Takım olarak hazırlıklarımızı yaptık, iyi bir basketbol sergilemek için sahaya çıkacağız” dedi.

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