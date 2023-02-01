Prenses Diana’nın yazdığı mektuplar açık artırmada… Boşanma hakkında da yazmış

Prenses Diana'nın kaleme aldığı mektup ve kartlar, açık artırmada... Gelirlerinin Prenses Diana'nın desteklediği hayır kurumlarına bağışlanacağı açık artırma, Prenses'in boşanma hakkındaki duygularından açıkça bahsettiği için de ayrıca dikkat çekti.

1997’de hayatını kaybettiğinde tüm dünyayı hüzne boğan mutsuz Prenses hakkında şimdiye kadar pek çok belgesel, film, dizi yapıldı, kitaplar yazıldı. Hâlâ dillerden düşmeyen hayatıyla ilgi odağı olan Diana’nın kaleme aldığı bazı mektuplar ve kartlar yılar sonra açık artırmaya çıkıyor.

Koleksiyonda yer alan 32 parçadan oluşan kart ve mektubu, Prenses Diana 1995 ve 1996 yılları arasında Susie ve Tarek Kassem çiftine yazdı. Mektuplarda en dikkat çeken kısımlar ise Prens Charles’tan boşanması hakkında yazdıkları oldu.

28 Nisan 1996 tarihli bir mektupta Diana, ayrılığından bahsediyor ve şu satırları kaleme alıyor: “Çok zor zamanlar geçiriyorum ve ciddi bir baskı var ve her taraftan geliyor. Bazen başını dik tutmak çok zor ve bugün dizlerimin üzerine çöküyorum.”

“BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM BOŞANMAZDIM”

20 Mayıs 1996’da yazdığı başka bir mektupta da Kensington Sarayı’ndaki telefonların dinlendiğini söylüyor: “Bu boşanma sürecinde neler yaşayacağımı bir yıl önce bilseydim, asla izin vermezdim. Umutsuz ve çirkin.”

Prens Charles’tan boşandığı için duyduğu pişmanlıktan bahseden Galler Prensesi, izole edilmek ve telefonunun dinlenmesinden korkmak gibi konular hakkında da yazıyor.

Kassem çifti, belgelere sahip olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu ve çocuklarına bırakmak istemedikleri için mektupları satışa çıkardıklarını söyledi. Kassemler, daha kişisel ve gizli mektuplardan bazılarını ise saklamaya devam ediyor.

Mektuplar tek tek satılacak ve gelir Diana’nın desteklediği hayır kurumlarına bağışlanacak.

Diana, mektupların çoğunda, ilk kez Ağustos 1995’te Royal Brompton Hastanesi’ne düzenli ziyaretleri sırasında tanıştığı çifte, destekleri için sık sık teşekkür ediyor: “İkinizin de beni bu kadar korumanız beni çok etkiledi… Buna alışık değilim!”

Mektupların satışı 16 Şubat’ta gerçekleşecek.