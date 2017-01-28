Privilege`den "Best of Lemon" Süprizi

Son zamanların trend mekanı Lemon Cocktail Bar'da çalınan en iyi müziklerin derlendiği "Best of Lemon", ülkenin en iyi DJ'lerinden Privilege tarafından mixlenip techno muzik severlerin beğenisine sunuldu.

Son zamanlarda düzenlediği Techno partiler ile adından sıkça söz ettiren Lemon Cocktail Bar ve elektronik müziğin duayenlerinden Privilege, Mehmet, Atamtürk, techno severleri heyecanlandıracak bir işbirliğine imza attılar. Lemon'da çaldığı en iyi setleri "Best of Lemon" adlı 16 parçalık albümde derleyen Privilege sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada albümün Lemon Cocktail Bar'dan temin edilebileceğinin müjdesini verdi.