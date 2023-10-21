Prof. Dr. Hasan Kılıç: Hedefimiz DAÜ'yü her açıdan olması gereken konuma ulaştırmak

Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, “Hedefimiz DAÜ'yü her açıdan olması gereken konuma ulaştırmak sorunlarıyla değil başarılarıyla konuşulmasını sağlamaktır” dedi.

DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından düzenlenen Rektör Eğilim Belirleme Oylaması’nda 88.54 güvenoyu alan ve pazartesi günü Rektör olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerilecek olan Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, “Hedefimiz DAÜ'yü her açıdan olması gereken konuma ulaştırmak sorunlarıyla değil başarılarıyla konuşulmasını sağlamaktır” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından düzenlenen Rektör Eğilim Belirleme Oylaması’dan 88.54 güvenoyu alan Prof. Dr. Hasan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek gösteren herkese teşekkür etti.

DAÜ’de eğilim yoklama sürecinin dün itibarıyla tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Çalışma arkadaşlarım kurumumuzun yönetimiyle ilgili olarak düşüncelerini net ve güçlü bir şekilde ifade ettiler” açıklamasında bulundu.

“HEDEFİMİZ DAÜ'YÜ HER AÇIDAN OLMASI GEREKEN KONUMA ULAŞTIRMAK”

“Bize düşen böyle zorlu bir süreçte verilen bu onurlu görevin gereklerini yerine getirmek olacaktır” diyen Dr. Hasan Kılıç, hedeflerinin DAÜ’yü her açıdan olması gereken konuma ulaştırmak olduğunu ve sorunlarıyla değil başarılarıyla konuşulmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Hasan Kılıç’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

“Bu süreçte bana olan güveninizi ve desteğinizi ifade eden mesajlarınız icin teşekkür ederim. Ayrıca bu yolu birlikte yürüyeceğimiz yanımda olduklarını hissettiren DAÜ çalışanlarına, süreci yürüten RASK'a ( Rektör arama Saptama komitesi), senatomuza, VYK'ya, paydaşlarımıza özel bir teşekkür etmek istiyorum. Her şey daha güçlü bir DAÜ için.”