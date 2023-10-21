  • BIST 7510.68
  • Altın 1780.876
  • Dolar 27.9393
  • Euro 29.643
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Prof. Dr. Hasan Kılıç: Hedefimiz DAÜ'yü her açıdan olması gereken konuma ulaştırmak

» »
Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, “Hedefimiz DAÜ'yü her açıdan olması gereken konuma ulaştırmak sorunlarıyla değil başarılarıyla konuşulmasını sağlamaktır” dedi. 
Prof. Dr. Hasan Kılıç: Hedefimiz DAÜ'yü her açıdan olması gereken konuma ulaştırmak

DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından düzenlenen Rektör Eğilim Belirleme Oylaması’nda 88.54 güvenoyu alan ve pazartesi günü Rektör olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerilecek olan Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, “Hedefimiz DAÜ'yü her açıdan olması gereken konuma ulaştırmak sorunlarıyla değil başarılarıyla konuşulmasını sağlamaktır” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından düzenlenen Rektör Eğilim Belirleme Oylaması’dan 88.54 güvenoyu alan Prof. Dr. Hasan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek gösteren herkese teşekkür etti. 

DAÜ’de eğilim yoklama sürecinin dün itibarıyla tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Çalışma arkadaşlarım kurumumuzun yönetimiyle ilgili olarak düşüncelerini net ve güçlü bir şekilde ifade ettiler” açıklamasında bulundu. 

“HEDEFİMİZ DAÜ'YÜ HER AÇIDAN OLMASI GEREKEN KONUMA ULAŞTIRMAK” 

“Bize düşen böyle zorlu bir süreçte verilen bu onurlu görevin gereklerini yerine getirmek olacaktır” diyen Dr. Hasan Kılıç, hedeflerinin DAÜ’yü her açıdan olması gereken konuma ulaştırmak olduğunu ve sorunlarıyla değil başarılarıyla konuşulmasını sağlamak olduğunu vurguladı.  

Hasan Kılıç’ın açıklamasının devamı şu şekilde: 

“Bu süreçte bana olan güveninizi ve desteğinizi ifade eden mesajlarınız icin teşekkür ederim. Ayrıca bu yolu birlikte yürüyeceğimiz yanımda olduklarını hissettiren DAÜ çalışanlarına, süreci yürüten RASK'a ( Rektör arama Saptama komitesi), senatomuza, VYK'ya, paydaşlarımıza özel bir teşekkür etmek istiyorum. Her şey daha güçlü bir DAÜ için.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Senatosu Prof. Dr. Mustafa Tümer’i rektör vekili olarak önerme kararı aldı22 Eylül 2023 Cuma 19:20
  • Mail attı ve istifasını açıkladı…22 Eylül 2023 Cuma 10:28
  • Özersay DAÜ'degecikmeden bir güven/güvensizlik oylaması anlamına gelecek bir seçim yapılması gerektiğini açıkladı15 Eylül 2023 Cuma 14:28
  • Erhürman: DAÜ Rektörlüğü kendilerini seçenlerin güvenini tazeleme yolunu seçmelidir15 Eylül 2023 Cuma 12:35
  • Mali Kriz... DAÜ'de VYK Rektörü gereğini yapmaya çağırdı... Senatörler gayri resmi toplandı...14 Eylül 2023 Perşembe 19:41
  • DAÜ'de hareketli saatler... Senato devreye giriyor.. Hocanın'ın istifası isteniyor...14 Eylül 2023 Perşembe 13:09
  • DAÜ'de yaprak dökümü... 15 Civarında Profesör istifa etti... İletişim Dekanı da bugün istifa ettiğini açıkladı...07 Eylül 2023 Perşembe 18:50
  • DAÜ-SEN: "Senato devre dışı bırakıldı! Rektör Senatonun onurunu koruyacak mı?"03 Eylül 2023 Pazar 17:26
  • DAÜ-SEN: "Okulumuz kötü bir nihai sonuca doğru hızla ilerlemektedir"01 Eylül 2023 Cuma 16:44
  • Kriz derinleşiyor...DAÜ'ye rekor sayıda öğrenci geldi ama maaşlar yine tam ödenemedi!31 Ağustos 2023 Perşembe 16:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti