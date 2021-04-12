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Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Yapılması gereken 28 gün tam kapanma ve eş zamanlı olarak çok yoğun aşılama

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Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Yapılması gereken 28 gün tam kapanma ve eş zamanlı olarak çok yoğun aşılama
Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Yapılması gereken 28 gün tam kapanma ve eş zamanlı olarak çok yoğun aşılama

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Yapılması gereken 28 gün tam kapanma ve eş zamanlı olarak çok yoğun aşılama” değerlendirmesini yaptı. Kurugöl, “İstanbul'da her 15 kişiden bir kişi  Koronavirüs hastası” dedi.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu’nun haberine göre, Kurugöl, "Testler vakaların yüzde 40'ını gösteriyor. Açıklanan vakaları en az beş ile en fazla yirmi ile çarpmak gerekiyor” dedi. Kurugöl, “Temaslılara test yapılmıyor. Hastalığın çoğunlukla semptom belirtisi göstermeden seyrettiğini de göz önünde almak gerekir” diye konuştu.

Kurugöl şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de yapılması gereken şudur: 28 gün tam kapanma yapılması, yaygın ve etkin aşılama uygulanması. Bunları yaptıktan sonra da gevşemeye yol açmadan, gerçek anlamda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi gerekiyor.

Bu köprüden önceki son çıkıştır. Bu tedbirler alınmazsa turizm sezonunda rezervasyon iptalleri yaşanabilir, turistlerin devlet yönetimleri Türkiye'ye gidişleri yasaklayabilir."

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