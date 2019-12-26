Prototipi İtalya’dan getirilen yerli otomobilden yeni detaylar: Başlatma tuşu ve menüsü İngilizce

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, prototipi İtalya'dan getirilen ‘yerli otomobil’den yeni detaylar paylaştı. Aracın içinden paylaşılan bir görüntüde başlatma tuşunun ve menüsünün İngilizce olması dikkat çekti.

Türkiye'ye İtalya'dan prototipi getirilen 'yerli otomobilin' tanıtımı 27 Aralık'ta (yarın) Gebze'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak ve Erdoğan yerli otomobili Osmangazi Köprüsü üzerinden geçerek test edecek.

Yerli otomobilin tanıtımına saatler kala her gün her saat TOGG, yeni bir detay paylaşıyor.

Bugün de yerli otomobile ilişkin bir video ve bir fotoğraf paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin hatları net biçimde belli olurken elektrik aksamı gösterildi. Fotoğrafta ise yerli otomobilin iç dizaynınan bir bölüm yer aldı. Bu bölümde bulunan aracın başlatma tuşunun ve menüsünün İngilizce olması dikkat çekti.

Prototipi İtalya'dan gelen 'yerli otomobil' sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından alay konusu da olmuştu.