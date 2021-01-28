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PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri'nin kazananları ödüllerini aldı

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NOVA-XQF, Dubai’deki PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Finalleri’ni kazanarak şampiyonluğa ulaştı. NOVA-XQF, takım şampiyonluğunun yanı sıra 2 milyon dolar değerindeki ödül havuzundan en büyük payı kazandı.
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri'nin kazananları ödüllerini aldı

Dünyanın en iyi 16 takımının yarıştığı 4 günlük bir turnuvanın ardından ilk PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri’ni kazanan NOVA-XQF, kupayı aldı. 319 puan ve 151 öldürme (kill) sayısıyla NOVA-XQF, PUBG MOBILE E-spor 2020 finalinde 2’nci sıradaki 4 Angry Men ve 3’üncü sırada yer alan Zeus E-spor’u büyük bir farkla geride bırakırken, 2 milyon dolarlık ödül havuzundan en fazla payı elde ederek evine döndü.

Etkinliğe Türkiye'den katılan Klas Digital Athletics ve Futbolist takımları, PUBG MOBILE E-spor ekosisteminde 8. ve 12. sırada yer aldı. Klas Digital Athletics, PMGC Finalleri sonunda 15 bin dolar, Futbolist 10 bin dolarlık ödül kazandı.

3,8 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞILDI

PUBG MOBILE tarafından yapılan açıklamada, “Neredeyse 3,8 milyon izleyici eşzamanlı olarak ekran başında finalleri izledi ve diğer etkinliklere kıyasla çok daha fazla izleyiciye ulaşmayı başardık. Esports Charts verilerine göre, E-spor etkinliği, diğer tüm mobil E-spor etkinliklerinden daha fazla izleyici kendine çekti ve finalde 3,8 milyondan fazla eşzamanlı izleyiciye ulaşarak, PMGC turnuvası boyunca toplam 64 milyon saat izlendi. Finaller, Dubai Turizm ve Dubai Spor Konseyi'nin desteğiyle BAE'de canlı olarak yayınlandı.

“PMGC Finalleri, Dubai'nin turizm sektörünün planlama, denetleme, geliştirme ve pazarlamasından sorumlu otorite, Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Departmanı (Dubai Turizm) ve resmi hükümet organı, Dubai Emirliği'nde spor sektörünün gelişmesinden sorumlu Dubai Spor Konseyi, tarafından büyük bir gururla desteklendi.

“PMGC, 2021 yılında daha da rekabetçi bir hale gelecek yeni PUBG MOBILE E-spor sahnesinin bu büyüklükteki ilk turnuvası ve doruk noktası olacak. Program, yerel bölgesel etkinliklerden, geniş kapsamlı PUBG MOBILE Club Open (PMCO) ve PUBG MOBILE Pro League (PMPL) ve şimdiki PMGC'ye kadar açık ve erişilebilir şekilde E-spordaki en sağlam yapılardan birini sunuyor olacak. PUBG MOBILE’ın yeni rekabetçi ekosistemi, amatör seviyeden profesyonel seviyeye kadar tüm oyunculara "1 numara" olma fırsatı verecek ve bu yıl 14.000.000 dolarlık ödül havuzu kapsamında birçok turnuva ile oyuncuların ve izleyicilerin karşısına çıkacak” denildi.

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