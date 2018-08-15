Rahip Brunson kimdir? nedir?

Günlerdir herkes onu konuşuyor. Dövizin tavan yapmasına neden olarak onu gösterenler var. Peki kimdir bu Rahip Brunson ? Ne yaptı? Trump ile Erdoğan arası neden gerildi?

Özellikle yükselen döviz, ABD ile Türkiye'nin arasını açan olaylar, hatta Trump ile Erdoğan arasında gerginlik çıkmasında bile bir papazın ismi geçiyor. Rahip Brunson ile Fetullah Gülen'i özdeşleştirenler, Brunson'u verelim, Güleni alalım diyenler ve dahası konuşuluyor.

Andrew Brunson, son günlerde en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. FETÖ ve PKK'ya yardım suçundan tutuklanan Papaz Andrew Brunson kısa süre önce cezaevinden tahliye oldu ancak ev hapsine alındı. ABD ile yaşanan krizde ismi öne çıkan Andrew Brunson kimdir?

ABD-Türkiye ilişkilerinde eşi-benzeri görülmemiş bir şekilde Trump yönetimi Amerikalı Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğunun sona erdirilmemesini ileri sürülerek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ambargolar getirdiğini açıkladı.

Yaptırımların geleceğini önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da ABD Başkanı Donald Trump attıkları tweetlerle duyurdu.

Peki, ABD ile ilişkilerin yaptırım noktasına kadar gelmesine yol açan Rahip Brunson kim, Türkiye’yle yolu nasıl kesişti ve özel yaşamında nasıl biri?

Brunson'ın annesi, oğlunu şu sözlerle anlatıyor:

"Andrew küçükken ölümcül bir hastalık geçirdi. Bu olaydan sonra onu Tanrı'ya emanet ettim, kendi amaçlarına hizmet ettirmesi için."

50 yaşındaki Brunson, Kuzey Karolina doğumlu. 7 çocuklu Evanjelik misyoner bir ailenin en büyüğü...

Brunson’ın papaz olması aslında çok beklenmedik bir durum değil. Zira akrabalarının çoğu misyoner kaynaklara göre.

Bir Hristiyan Üniversitesi olan Wheaton Koleji'nden mezun olan rahip, doktorası da olan biri. Eşi Norine de kendisiyle aynı yaşta (50).

Onun da misyoner bir aileden geldiği belirtiliyor. Üniversitede tanışıp Ağustos 1987'de evlenmişler. Biri kız üç çocukları var.

Brunson’ın yolunun Türkiye'yle keşişmesi 1993'te gerçekleşiyor.

İlk çocukları dünyaya geldikten hemen sonra Türkiye’ye gelen Brunson, Evanjelik Kilisesi'nin “World Witness” yani “Dünyanın Tanığı” misyonerlik kuruluşunun onlara Türkiye’de görev vermesiyle İzmir’e geliyor.

World Witness’in 100 yılı aşkın süredir, özellikle Müslüman ülkelerde misyonerlik faaliyeti yürütüyor. Bu amaçla kiliseler kurdukları ülkelerden biri de Türkiye…

Rahip Brunson’un tutuklanmasından sonra kiliseden gelen açıklama şöyleydi:

”Brunson kendisine verilen görevi yerine getirdi.”

2010'da İzmir'deki Diriliş Kilisesi'ni kuran Brunson, Evanjelizm mezhebine bağlı yaklaşık 25 üyesi olan bir kilise inşa etti.

Brunson’ın çocuklarının isimleri Jordan, Blasie ve Jacqueline.

Jordan ve Blasie Türkiye’de doğmuş. Hepsi Türk okullarında eğitim alırken en büyükleri Jacqueline, geçen sene Kuzey Karolina Üniversitesi'nden mezun oldu.

Aynı sene, babası hapisteyken ABD’li bir askerle evlendiği kaydedilen Jacqueline, Furnari soyadını aldı. Ancak düğün için babasının ABD’ye dönmesini bekediği ifade ediliyor.

Jordan ise Cornell Üniversitesi'nde okuyor. En küçükleri Blaise lise öğrencisi.

Peki, Brunson'ın tutuklanma sürecini ailesi nasıl anlatıyor?

Eşi Norine Amerika'da Evanjelik bir sivil toplum kuruluşunun toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Ekim'in 7'sinde (2016) eve geldi. En yakın karakola pasaportuyla birlikte gitmesini söyleyen evrakları buldu. Evrakların oturma izninin yenilenmesiyle ilgili olduğunu zannetti. Aynı gün karakola gitti. Orada sınır dışı edileceğine dair bir karar olduğunu öğrendi.”

RAHİP BRUNSON KİMDİR?

ABD'li rahip Andrew Brunson 9 Aralık 2016'de tutuklanmıştı. Rahip Brunson hakkında örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme Brunson'a ev hapsi kararı verdi. Brunson'a elektronik kelepçe takıldıi. Peki ABD’li Rahip Andrew Brunson kimdir? Andrew Brunson 198 yılında doğmuştur. Trinity Evangelical Divinity School, Erskine Theological Seminary, Aberdeen Üniversitesi'nden mezun olan Brunson'un Jacqueline Furnari adında bir çocuğu vardır.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KREDİ YAPTIRIMI

ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" dedi.

Trump'ın tehdidinin ardından ABD Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatör, "Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek" Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunmuştu. Tasarı, ABD'li pastör Brunson'ın tutukluğunun sürmesi kararının ardından geçtiğimiz hafta sunulmuştu.

"Türkiye Uluslararası Mali Kurumlar Yasası" adı verilen tasarıda, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li başkanlarına, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere karşı çıkması direktifi veriliyor.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE RAHİP TEPKİSİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz" dedi.

9 Aralık 2016'de tutuklanan ve casuslukla suçlanıp 35 yıla kadar hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Brunson hakkında ev hapsi kararı alındı. Bu gelişmelerin ardından Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi geldi. Ve "Andrew Brunson kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.