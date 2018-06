KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda diplomalardaki resimlerin başörtülü mü yoksa başörtüsüz mü olacağı konusuna Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın talimat verir gibi müdahil olması hiç bir yurttaşımızın asla kabul edeceği bir durum olmamalıdır“ dedi.



İşcan, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eğitim gören öğrencilerin diplomalarının fotoğrafları baş örtülü olduğu için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmaması konusunda Akdağ’ın Başbakan Tufan Erhürman’ı aradığını ve ardından diplomaların onaylandığını ileri sürerek, bunun KKTC’nin ne kadar bağımsız bir ülke olduğunu gösterdiğini savundu.



İşcan yazılı açıklamasında “Akdağ, Milli Eğitim Bakanımız Cemal Özyiğit’e faşist diyebilecek kadar cüretkar olma hakkını kendinde bulabilmiştir. Dernek üyelerimiz başta olmak üzere tüm halk olarak biz bağımsız bir ülkede yaşıyoruz iddiasında isek sadece şimdiki değil her zaman ve her koşulda ülke yöneticilerimizin her hangi birinin rencide edilmesine sessiz kalmamamız bizlerin onurlu insanlık davranışımız olmalıdır” ifadelerini kullandı.