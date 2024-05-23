RES-BİR: Eyleme destek vermiyoruz… Karkas et ithalini destekliyoruz

Birlikten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gün yapmış olduğumuz açıklamamızın öncesinde ve sonrasında RES-BİR’in Hayvancılar Birliği eylemi ile ilgili tavrı konusunda oluşan yanlış ve yanıltıcı algıdan dolayı yeni bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.” denildi, et ithali talebi yapıldı.

Birlikten yapılan açıklama şöyle:

“Bizler birlik olarak 2020 yılından beri et fiyatlarının fahiş olduğunu bunun başlıca sebebinin canlı hayvan sayısındaki azlık olduğunu ifade ettik . Kısa vadede hayvancıya zarar vermeyecek bir model ile et ithalini açıkça savunduk ve talep ettik .

Geçtiğimiz gün Hayvancılar Birliği eylemi devam ederken başkanımız sorumluluk bilinci ile davranarak konunun diyalogla çözülmesi anlamında özellikle kasaplar ile hayvancıyı bir araya getirme girişimlerine katkı koymuş ve o amaçla eylem alanına gelmiştir . Ancak bu girişim eyleme destek manasında algılanmış veya öyle lanse edilmiştir.

Tavrımızın netleşmesi anlamında açıkça söylemek isteriz ki birlik olarak halen devam eden hayvancılar birliği eyleminin bir parçası değiliz ve kurumsal desteğimiz bulunmamaktadır. Bu sorunun tüm taraflarının bir araya gelmesi ile ve veriler ışığında çözüm bulma girişimini destekliyoruz. Halkımızın ve üyelerimizin sıhhi koşularda ve makul fiyata et alması içim yapılan tüm girişimleri destekliyoruz. Orta vadede canlı hayvan sayısının artırılması hedefi ile ve hayvancılara zarar vermeyecek bir yöntemle kısa vadede karkas et ithalini destekliyoruz. Tüm bunlar ışığında tüm taraflara ve hükümete çağrımız ; gelin memleketteki canlı hayvan sayısını masanın esas verisi olarak koyalım ve bu meseleyi sadece kendi zümrelerimizden değil halktan yana bakarak birlikte bu soruna çözüm bulalım . Aksi halde batacak olan gemi birlikte olduğumuz gemidir”