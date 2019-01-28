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Reza Zarrab, Ebru Gündeş’e haciz getirdi

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Reza Zarrab, Ebru Gündeş’e haciz getirdi
Reza Zarrab, Ebru Gündeş’e haciz getirdi

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 'itirafçı' olup çıkan ve New York'ta yaşadığı ifade edilen Reza Zarrab'ın Türkiye'deki borçları, eşi Ebru Gündeş'in başına 'dert oldu.' Zarrab'ın sahibi olduğu Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede Zarrab'ın, Gündeş'teki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu bildirildi. Ünlü sanatçı ise Zarrab'ın kendisinde hak ve alacağı bulunmadığı gerekçesiyle hacze itiraz etti.

Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi Rıza Zarrab hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL'lik icra takibi başlattı. Zarrab'a ulaşılamayınca alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Zarrab'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Zarrab'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

2016 yılının Mart ayında ABD'ye giriş yaparken 'İran yaptırımlarını delme' suçlamasıyla tutuklanan Rıza Zarrab'ın mahkemede 'itirafçı' olmasının ardından New York'ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı.  

Zarrab'ın Büyükçekmece'deki lüks sitede 47 daire ve dükkanı bulunuyor. Zarrab, bu gayrimenkulleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi. Sitenin adı ile Zarrab'ın eski şirketlerinden birinin adının aynı olması dikkat çekmişti. 

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