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Rize'de aynı aileden 8 kişi koronavirüsten öldü: 'Genetik yapımız araştırılsın'

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Rize'nin Güneysu ilçesinde Kovid-19 tedavisi gören Ahmet Genç, dün hayatını kaybetti. Genç ile birlikte 5.5 ayda aynı aileden koronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Rize'de aynı aileden 8 kişi koronavirüsten öldü: 'Genetik yapımız araştırılsın'

Rize'nin Güneysu ilçesinde Kovid-19 tedavisi gören Ahmet Genç, dün hayatını kaybetti. Genç ile birlikte 5.5 ayda aynı aileden koronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Aile, genetik yapılarının araştırılması ve kendilerine aşı önceliği tanınmasını istedi.

İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım’da yaşamını yitirdi. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen Köyü’nde toprağa verildi.

Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta defnedildi.

Cenaze ve taziyelerde bulaştı

Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46), 21 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Ahmet Genç (43) de dün aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi. Ölenler arasında Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.

‘Aşımızın yapılmasını istiyoruz’

Yaklaşık 5.5 ayda 8 kişiyi koronavirüs nedeniyle toprağa veren aile, genetik yapılarının araştırılmasını istedi. 3 kardeşi ile yeğenini toprağa veren Ali Genç, şunları söyledi:

“Vatandaşlar çok dikkatli olsunlar. Bu hastalığın şakası yok. Bizim ailenin canı yandı, kimsenin canı yanmasın. Biz ailenin geri kalanının genetiğinin araştırılmasını istiyoruz. Bizim genlerimizde bir problem var galiba. Bizi grip gibi de alsa götürüyor bu hastalık. Aşımızın yapılmasını istiyoruz. Üç kardeşim, bir yeğenim, bir kayınbiraderim onun oğlu ve 2 baldızımı toprağa verdim. 5.5 ayda peş peşe gelen bu ölümler nedeniyle genetiğimizin araştırılmasını bekliyoruz. Devlet bize öncelik versin, çoluk çocuğunuz aşılarını yaptırsın biz de bir rahat edelim. Bu süreci ne olur ciddiye alın konulan kurallara uyun” dedi.

2 kız kardeşi, ağabeyi, 2 yeğeni ve 3 kayınbiraderini kaybeden Havva Genç ise, “8 acıyı birden yaşadık, biz yandık, kimse yanmasın. Dikkat ettiğimizi düşünüyoruz ama genetiğimizde mi bir problem var bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz. Evimiz hemen mezarlıkların üstünde, her gün o mezarlıklara bakarak acımızı tazeliyoruz. Bizim yaşadığımız bu acıyı kimse yaşamasın” diye konuştu.

Sinan Genç ise, “Bizim için son 5.5 ay hiç kolay olmadı. Art arda gelen ölümlerle canımız yandı. Ortada çok ciddi bir hastalık var, bunu herkes dikkate almalı. Biz bu hastalığın gerçekliğini büyük bir acıyla yaşadık, kimse yaşamasın dedi.

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